Nalewka z wiśni z pestkami, przygotowana na bazie soczystych i lekko kwaskowych wiśni, to doskonały trunek, który jest nieskomplikowany w przygotowaniu. Wykorzystując spirytus i wódkę, możesz uzyskać doskonałe połączenie smakowe - nalewka z wiśni z pestkami ma lekko migdałowy posmak, który powstaje dzięki zawartej w pestkach amigdalinie.

Nalewka z wiśni z pestkami

Składniki:

1,5 kg wiśni,

500 ml wódki (+kolejne 500 ml do dodania po 2 tygodniach),

500 ml spirytusu,

40 dag cukru,

opcjonalnie: korzenne przyprawy według upodobania.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj i pozbaw ogonków. Przełóż owoce do słoja, zalej 500 ml wódki, a potem spirytusem. Słojem trzeba zakołysać, dokładnie go zamknąć, a potem odstawić w ciemne i ciepłe miejsce. To ważne, aby miejsce maceracji nie było chłodne - zawarty w pestkach toksyczny cyjanowodór paruje w temperaturze 27 stopni. Nalewkę z wiśni z pestkami należy teraz macerować ok. 2 tygodnie - każdego dnia musisz zakołysać słojem. Odkręć go też na kilka chwil, żeby wpadło do niego trochę powietrza, a potem znowu szczelnie zakręć. Po około 14 dniach gołym okiem zauważysz, że wiśnie zrobiły się jaśniejsze, oddając swój kolor alkoholowi. Wtedy nalewkę zlej do innego słoja, a do wiśni dodaj 500 ml wódki i 40 dag cukru. Nalewkę z wiśni z pestkami znowu maceruj przez około 14 dni - każdego dnia delikatnie kołysząc jednym i drugim słojem, a także otwierając je na chwilę. Po upływie wyznaczonego czasu, owoce przecedź, sok dodając do wcześniej zlanej nalewki z wiśni z pestkami. Mieszaninę znowu odstaw na kilka dni, a potem ponownie przecedź, np. przez złożoną gazę. Gdy nalewka z wiśni z pestkami osiągnie klarowny wygląd, powinna leżakować jeszcze przez 1-3 miesiące.

Czy nalewka z wiśni z pestkami jest szkodliwa?

Pestki wiśni zawierają amigdalinę, która rozpada się w szkodliwy cyjanowodór. To dlatego nalewkę z pestek wiśni powinno się spożywać w niewielkich ilościach. Trzeba też zadbać o to, by podczas maceracji temperatura cały czas była dość wysoka - wystarczy 27 stopni, aby szkodliwy cyjanowodór wyparował.

Dla pełnego bezpieczeństwa warto ograniczyć zawartość wiśni z pestkami w nalewce, np. do 10-20% owoców. Można wtedy zachować subtelny, migdałowy posmak, a jednocześnie nie obawiać się o zawartość cyjanowodoru.

