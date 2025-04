Nalewka z rabarbaru ma delikatnie kwaskowy smak, przez który przebija się nutka słodyczy. Do przygotowania klasycznej rabarbarówki potrzebujesz: kilograma owoców, 500 ml spirytusu, 300 ml przegotowanej wody i 200 g cukru.

Nalewka potrzebuje około 3 miesięcy leżakowania, aby nabrała pełni smaku - im dłużej będzie „odpoczywać", tym silniej wyczuwalny będzie smak rabarbaru.

Przepis na nalewkę rabarbarową możesz delikatnie modyfikować - dodać do niej truskawki, miód albo laskę wanilii. Rabarbarówka nie tylko nadaje się do spożywania samodzielnie ale to również świetna baza do drinków, np. tych z prosecco.

Spis treści:

Składniki:

1 kg rabarbaru,

500 ml spirytusu 95%,

300 ml przegotowanej wody,

200 g cukru.

Sposób przygotowania:

Rabarbar umyj, pokrój w kostkę i przełóż do dużego słoja. Dodaj cukier i zalej całość mieszanką spirytusu i wody. Odstaw na 30 dni w ciemne miejsce. Warto co 1-2 dni potrząsać słojem, aby cukier dobrze się rozpuścił. Po tym czasie oddziel owoce od nalewu. Pamiętaj, by wycisnąć z cząstek rabarbaru dokładnie cały sok. Płyn przelej do butelek i pozostaw na 3 miesiące do leżakowania.

Składniki:

1 kg truskawek,

800 g rabarbaru,

700 ml spirytusu 95%,

500 ml przegotowanej wody,

300 g cukru.

Sposób przygotowania:

Rabarbar pokój na mniejsze kawałki. Truskawki przekrój na pół. Owoce przełóż do słoja. Dodaj cukier i odstaw na 24 godziny, aż owoce puszczą sok. Dodaj mieszankę spirytusu i wody. Odstaw na 2 miesiące, a po tym czasie przelej nalewkę przez sitko wyłożone gazą. Odciśnij dokładnie wszystkie soki. Płyn przelej do mniejszych butelek. Nalewkę z rabarbaru i truskawek odstaw w chłodne, ciemne miejsce na około 3 miesiące.

fot. Nalewka z rabarbaru/Adobe Stock, saschanti

Składniki:

1 kg rabarbaru,

1 szklanka miodu,

1 l wódki.

Sposób przygotowania:

Rabarbar pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż do słoja. Dodaj miód i potrząśnij porządnie słojem, aby mógł dotrzeć do wszystkich kawałków rabarbaru. Odstaw na 24 godziny w ciepłe miejsce. Dodaj wódkę, zakręć słój i odstaw na 6-8 tygodni. Po tym czasie przefiltruj nalewkę z rabarbaru przez sitko i odstaw na 3 miesiące, aby nabrała pełni smaku.

