Idealna nalewka z pokrzywy jest orzeźwiająca, lekka i świetnie sprawdza się jako remedium na wiele dolegliwości. Możesz sięgać po nią dla zdrowia, ale także urody. Nie wszyscy jednak mogą bezpiecznie pić nalewkę z pokrzywy - przeciwwskazaniem są między innymi choroby nerek.

Pokrzywa przede wszystkim ma silne właściwości oczyszczające. Wspiera pracę układu moczowego i pokarmowego, a także działa detoksykująco. Niekiedy nalewka z pokrzywy pomaga także w problemach kardiologicznych - wspiera regulowanie ciśnienia krwi. To jednak niejedyne właściwości zdrowotne pokrzywy.

Dodatkowo nalewkę z pokrzywy można stosować także podczas zabiegów kosmetycznych. Świetnie sprawdza się jako wcierka do skóry głowy - pobudza wzrost włosów, pomaga walczyć z zakolami, a także reguluje przetłuszczanie włosów. Możesz przygotować z niej także punktowy środek na niedoskonałości lub tonik do twarzy - wówczas jednak znacznie zmniejsz ilość alkoholu i zastąp go hydrolatem.

Najlepsze na nalewkę są młode liście pokrzywy, które warto zbierać już wiosną. Bardzo szybko wtedy rosną, dzięki czemu w krótkim czasie możesz zebrać naprawdę pokaźną ilość. Pokrzywę możesz hodować w ogrodzie, ale rośnie ona bardzo bujnie także na polach i przy drogach. Pamiętaj jednak, aby nie zbierać liści, które są bardzo blisko ruchliwych jezdni - mogą być one bardzo zanieczyszczone.

Wybieraj pokrzywę, która rośnie na polach i łąkach jako chwasty albo wyhoduj ją samodzielnie w ogrodzie.

fot. Nalewka z pokrzywy/Adobe Stock, imfrom

Nalewka z pokrzywy zwykle ma działanie doraźne, ale jeśli sięgasz po nią regularnie (np. raz w tygodniu), możesz zauważyć poprawę funkcjonowania układu trawiennego oraz moczowego, a także lepsza kondycję skóry i włosów. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać z ilościami nalewki, ponieważ efekt może być przeciwny do zamierzonego.

Jeśli chcesz sięgać po pokrzywę na co dzień, wybierz świeże napary z liści - możesz je pić nawet 2 razy dziennie przez ok. tydzień lub dwa, aby zauważyć pierwsze korzyści. Taka kuracja nie tylko wspiera układ pokarmowy oraz poprawia urodę, ale także pomaga zmniejszać dolegliwości związane z PMS oraz menstruacją.

Przygotowanie nalewki z pokrzywy jest bardzo proste. Wystarczy tylko kilka składników. Jeśli chcesz poprawić jej smak, dodaj do przepisu łyżkę miodu.

Składniki:

500 ml wódki,

ok. kilogram liści pokrywy.

Sposób przygotowania:

Liście pokrzywy dokładnie opłucz pod bieżącą wodą, lekko osusz, a następnie umieść w słoiku lub dużej butelce. Zalej całość wódką, a następnie szczelnie zamknij i odstaw w chłodne, suche miejsce na ok. 2 tygodnie. Chroń od bezpośredniej ekspozycji na słońce. Po dwóch tygodniach możesz już pić nalewkę. Nie odcedzaj liści, ponieważ będą one dalej pracować, dzięki czemu trunek będzie miał jeszcze bardziej wyraźny smak.

fot. Nalewka z pokrzywy/Adobe Stock, Sergey Chayko

