Pigwówka idealna: oto przepis na pyszną nalewkę z pigwy siostry Anastazji. Ten przepis nie może się nie udać

Nalewka z pigwy siostry Anastazji to pyszny i słodki trunek, który doskonale rozgrzewa w jesienne i zimowe wieczory. Możesz ją pić bez niczego albo traktować jako dodatek do herbaty. Pigwa ze względu na swój smak idealnie się sprawdzi jako baza procentowych trunków. Do przygotowania nalewki potrzebujesz tylko kilku składników.