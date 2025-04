Zalety nalewki z owoców dzikiej róży



Nalewka z owoców dzikiej róży działa wzmacniająco na cały organizm i jest polecana zwłaszcza w okresach obniżonej odporności organizmu, przy przeziębieniach, działa oczyszczająco na układ pokarmowy.

Po pierwsze: przygotuj owoce

Aby nalewka mogła w pełni zachować swoje lecznicze właściwości, owoce dzikiej róży powinny być najpierw odpowiednio przetworzone. Najlepiej, aby wykorzystać owoce późnojesienne, zdrowe i w pełni dojrzałe.

Owoce należy najpierw oczyścić z charakterystycznych szorstkich włosków, z ogonków i szypułek i starannie umyć. Następnie, już bez pestek, owoce rozdrabniamy – można skorzystać w tym celu na przykład z praski do owoców.

Przygotowując nalewkę, warto zwrócić uwagę na to, aby naczynie było szklane, ponieważ szkło nie ma wpływu na smak nalewki, a poza tym można obserwować co się dzieje wewnątrz naczynia.

Nalewka z owoców dzikiej róży – przepis



Składniki: 50 dag owoców dzikiej róży, jeden litr czystej wódki, półtorej szklanki cukru, cytryna, cynamon, goździki. Cukier powinien być rafinowany.

Na początek rozdrobnione owoce zasypuje się cukrem i odstawia na dwa dni w ciepłe, zaciemnione miejsce. Następnie zalewa się je wódką i przyprawia dodatkami smakowymi według własnego upodobania smakowego, po czym naczynie odstawia się na cztery tygodnie.

Później płyn trzeba przefiltrować przez specjalny filtr lub korzystając z bawełnianej ściereczki i rozlać go do butelek, dokładnie zakręcić i umieścić w ciepłym, zaciemnionym miejscu na pół roku. Nalewka gotowa jest do skonsumowania.

Źródło: wydawnictwo PRINTEX.