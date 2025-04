Czas przygotowania: 60 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

500 g obranych orzechów laskowych,

100 g drobnego cukru,

500 ml spirytusu,

500 ml wody,

opakowanie cukru wanilinowego,

kilka goździków,

łyżka cynamonu,

sok i skórka z pomarańczy.

Przygotowanie:

Nie wiesz, co zrobić z orzechów laskowych? To nie tylko składnik domowej nutelli czy dodatek do ciast. Możesz je wykorzystać do przygotowania pysznej, intensywnej w smaku nalewki, idealnej na długie, zimowe i jesienne wieczory. Nalewka z orzechów laskowych lubi towarzystwo słodkich przekąsek, więc podawaj ją razem z pysznymi, domowymi ciastami.

Sposób przygotowania:

Orzechy posiekaj na mniejsze kawałki, jednak nie zbyt drobno. Przełóż do wyparzonego, czystego i suchego słoika razem z cynamonem i goździkami. Pomarańczę sparz wrzątkiem, a następnie zetrzyj z niej skórkę i wyciśnij sok. Przełóż do rondelka, dodaj oba cukry, zalej wodą i zagotuj na bardzo małym ogniu. Mieszaj cały czas, aż cukier się rozpuści. Wystudź i przelej do słoika z orzechami i przyprawami. Dodaj spirytus i nalewkę z orzechów laskowych dokładnie wymieszaj, a następnie szczelnie zamknij i odstaw na 3 tygodnie w ciepłe miejscu. W tym czasie codziennie energicznie potrząsaj słojem, aby składniki były wymieszane. Po 3 tygodniach całość przefiltruj przez gazę, rozlej do butelek i odstaw nalewkę z orzechów laskowych na minimum pół roku w ciemne i ciepłe miejsce.

