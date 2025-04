Nalewka z głogu świetnie działa na serce, a dodatkowo chroni przed przeziębieniem i wspomaga odporność. To naturalny lek, dlatego nie może go zabraknąć w twojej spiżarni. Właśnie przepis na nalewkę z owoców głogu to jeden z naszych najpopularniejszych przepisów na nalewki.

Owoce głogu na nalewkę i inne przetwory powinno się zbierać po pierwszych przymrozkach. Jeśli nie chcesz czekać na ochłodzenie, możesz zastosować inny trik i po zbiorach umieścić głóg w zamrażarce na jedną noc. Gotowa nalewka z głogu powinna z kolei leżakować jak najdłużej - najlepszy smak osiągnie po 8 miesiącach, a nawet po roku. Lepiej uzbroić się w cierpliwość.

Spis treści:

Oto najprostszy, tradycyjny przepis na nalewkę z głogu na spirytusie z korzennym posmakiem, który zapewniają goździki, cynamon i skórka z cytryny.

Składniki:

1 kg dojrzałych owoców głogu,

4 szklanki spirytusu,

50 dag cukru,

6-10 goździków,

kawałek cynamonu,

skórka otarta z 1 cytryny,

4 szklanki przegotowanej wody.

Sposób przygotowania:

Owoce głogu umyj, wsyp do słoja i lekko rozgnieć. Spirytus wymieszaj ze szklanką wody i zalej głóg. Szczelnie nakryj i odstaw na 2 tygodnie, codziennie potrząsając. Po upływie wyznaczonego czasu, zagotuj resztę wody z przyprawami, dodaj cukier i gotuj kilka minut. Zdejmij delikatnie pianę. Zlej alkohol z owoców, wlej do syropu, mieszając. Wlej do słoja, zamknij i odstaw nalewkę z głogu na 3 dni. Przefiltruj i rozlej do butelek. Teraz nalewka z głogu musi leżakować - najlepiej przez co najmniej 8 miesięcy.

Ten przepis na nalewkę z głogu zrobisz na wódce, z dodatkiem miodowego syropu. Głogowa nalewka na miodzie jest bardziej szlachetna i ma więcej nut smakowych, niż nalewka z dodatkiem cukru. Zrób ją na specjalne okazje lub zaserwuj gościom.

Składniki:

1,5 kg owoców głogu,

2 l wódki,

300 g miodu,

50 goździków,

szklanka wody,

3 laski cynamonu,

skórka z cytryny i pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Owoce głogu dokładnie oczyść i umyj pod bieżącą wodą. Następnie wsyp je do słoika, lekko rozgnieć i zalej wódką. Pozostaw na 2 tygodnie, szczelnie zamykając pokrywkę. Po upływie wyznaczonego czasu, przygotuj syrop z miodu. W garnku zagotuj wodę z przyprawami i skórką z cytryny i pomarańczy. Gdy wrzątek nieco przestygnie (czyli osiągnie temperaturę 40-50 stopni C), powoli rozpuść miód. Pamiętaj, by nie dodawać miodu do gorącej wody - to sprawi, że nalewka z głogu będzie mętna. Połącz syrop z alkoholem zlanym z owoców. Szczelnie zamknij. Pozostaw na 3-5 dni. Zlej nalewkę z głogu do butelek lub słoików i odstaw w chłodne i zaciemnione miejsce - powinna teraz leżakować ok. 8 miesięcy.

Medycyna ludowa przypisuje nalewce z głogu wiele prozdrowotnych właściwości. Owoce głogu:

wspierają zdrowie serca i całego układu sercowo-krążeniowego: rozrzedzają krew, pomagają obniżać ciśnienie, regulować rytm serca;

i całego układu sercowo-krążeniowego: rozrzedzają krew, pomagają obniżać ciśnienie, regulować rytm serca; są bogactwem antyoksydantów działających przeciwstarzeniowo, wpierających zdrowie skóry i ochraniających komórki, są bogate w witaminę C;

działających przeciwstarzeniowo, wpierających zdrowie skóry i ochraniających komórki, są bogate w witaminę C; wspomagają trawienie i mogą łagodzić niektóre problemy żołądkowo-jelitowe;

i mogą łagodzić niektóre problemy żołądkowo-jelitowe; mają właściwości relaksujące układ nerwowy;

układ nerwowy; działają delikatnie moczopędnie , więc pomagają pozbyć się obrzęków i przeciwdziałają powstawaniu kamieni nerkowych;

, więc pomagają pozbyć się obrzęków i przeciwdziałają powstawaniu kamieni nerkowych; mogą wspomagać odporność, bo są zasobne w witaminę C i przeciwzapalne substancje.

Większość wymienionych właściwości zdrowotnych głogu można przełożyć też na właściwości nalewki z głogu. Pamiętaj jednak, że alkohol (będący głównym składnikiem nalewek) ogólnie nie jest zdrowy, nawet spożywany w niewielkich ilościach. Znacznie bardziej prozdrowotne będzie wykonanie przetworów z głogu bez alkoholu takich jak np. sok z głogu, dżem lub dodawanie owoców głogu do herbaty bezpośrednio.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 18.11.2008.

