Nalewka z derenia jadalnego, czyli dereniówka, ma intensywny, słodko-kwaśny smak. Proporcje w podstawowym przepisie opierają się na kilogramie dojrzałych owoców, litrze spirytusu i szklance cukru - jeśli wolisz słodsze trunki, możesz podwoić tę ilość.

Dereń jadalny to drzewko owocowe. Jego owoce kształtem przypominają małe śliwki. Gdy dojrzeją mają piękny, głęboko czerwony kolor. Można je spożywać na surowo, ale przez ich cierpki smak, najczęściej wykorzystuje się je do domowych przetworów np. nalewek.

Składniki:

1 kg owoców derenia jadalnego,

1 litr spirytusu,

200 ml przegotowanej wody,

200 g cukru.

Sposób przygotowania:

Owoce derenia umyj i wysusz. Każdy owoc nakłuj wykałaczką i przełóż do słoja. Zalej spirytusem i odstaw w chłodne miejsce na około 4 tygodnie. Po tym czasie zlej nalew do drugiego zakręcanego naczynia, a owoce zasyp cukrem i przykryj ściereczką. Oba naczynia ponownie odstaw na kilka dni. Przefiltruj sok z derenia przez gazę i połącz z wcześniej zlanym alkoholem. Ponownie zakręć słoik i odstaw na tydzień. Nalewkę z derenia rozlej do mniejszych butelek i odstaw na kilka miesięcy.

Składniki:

1 kg owoców derenia jadalnego,

1 l czystej wódki,

100 ml spirytusu,

300 g cukru.

Sposób przygotowania:

Owoce derenia umyj, wysusz i ponakłuwaj wykałaczką. Przełóż do dużego słoja i zalej wódką. Słój zakręć i odstaw na 3-4 tygodnie. Po tym czasie zlej nalew do innego naczynia i odstaw w ciemnej miejsce. Owoce zasyp cukrem, nakryj ściereczką i zostaw na kolejne 4 tygodnie. Po tym czasie przefiltruj przez gazę i odstaw na tydzień. Połącz syrop z alkoholowym nalewem i pozostaw na około 2 tygodnie do momentu, aż na dnie wytrąci się osad. Ostrożnie przelej nalewkę przez gazę, dodaj spirytus i rozlej do mniejszych butelek. Nalewkę z derenia odstaw na około 5-6 miesięcy.

Składniki:

1 kg owoców derenia jadalnego,

1 kg owoców aronii,

0,5 l spirytusu,

1 l wódki,

700 g cukru.

Sposób przygotowania:

Owoce derenia umyj, nakłuj wykałaczką i przełóż do słoja. Dodaj do nich umyte owoce aronii, zalej całość spirytusem i wódką i energicznie potrząśnij. Odstaw w w chłodne miejsce na około 4 tygodnie. Po tym czasie zlej alkohol, owoce zasyp cukrem i odstaw w ciepłe miejsce na kolejne 4 tygodnie. Pamiętaj, by codziennie potrząsnąć słojem - cukier szybciej się rozpuści. Zlej syrop, wymieszaj go z nalewem i przefiltruj przez gazę. Nalewkę z derenia i aronii rozlej do mniejszych butelek i odstaw do leżakowania na pół roku.

Nalewka z derenia to jeden z domowych sposób na przeziębienie i gorączkę, ponieważ ma działanie antyseptyczne i antybakteryjne - dzięki ogromnej ilości witamin C, A i P, kiedyś leczono nią szkorbut. Poza tym znana jest jako lekarstwo na problemy żołądkowe i trawienne - doskonale wpływa na przyspieszenie metabolizmu. Dodatkowo podnosi poziom żelaza we krwi, wiec polecana jest osobom z niedożywieniem i anemią.

