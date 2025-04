Czas przygotowania: 20 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2-3 garści świeżych liści czosnku niedźwiedziego,

500 ml czystej wódki 40%.

Przygotowanie:

Świeże liście czosnku niedźwiedziego zbiera się zwykle na przełomie marca i kwietnia, jednak gdzieniegdzie można spotkać go przez cały kwiecień, a nawet na początku maja. Początek wiosny to więc idealny moment na przygotowanie nalewki z czosnku niedźwiedziego. Zobacz, jakie to proste.

Sposób przygotowania:

Liście czosnku opłucz pod bieżącą wodą i osusz na ręczniku papierowym. Przełóż je do czystego, wyparzonego słoika albo butelki. Ubij mocno, aby puściły sok, a następnie zalej alkoholem. Szczelnie zamknij słoik i energicznie nim potrząśnij. Następnie odstaw na 2 tygodnie w ciepłe miejsce. Co 2-3 dni potrząsaj energicznie naczyniem, aby smaki się połączyły. Po 2 tygodniach nalewkę przefiltruj i rozlej do butelek. Zakorkuj lub szczelnie zakręć.

