Składniki:

1,5 kg czarnych porzeczek

70 dag cukru

0,5 l spirytusu 95%

0,5 l wódki 40%

Przygotowanie

Owoce opłucz, osusz, oberwij z gałązek, usuń szypułki, rozgnieć, wrzuć do słoja, zasyp cukrem i zalej spirytusem, odstaw na 2 tygodnie. Nalew (wytworzony płyn) zlej do innego naczynia, zamknij, odstaw. Porzeczki, które zostały, zalej wódką, odstaw na 4 tygodnie, po czym zlej z nich alkohol, a owoce odciśnij. Połącz wszystkie płyny, przefiltruj, rozlej do butelek, odstaw na 6 mies. W podobny sposób możesz przygotować nalewkę: rozgniecione owoce zasyp 30 dag cukru, zalej 0,5 l spirytusu, odstaw na 4 tyg., zlej nalew. Owoce zalej 0,5 l wódki, maceruj 2 tyg., zlej nalew, owoce odciśnij. Połącz nalewy, przefiltruj, rozlej do butelek, odstaw na 6 miesięcy.

Składniki:

2 kilogramy czarnej porzeczki

0,5 litra spirytusu

0,5 litra wódki

6 łyżek miodu

50 dag cukru

Przygotowanie

Owoce dokładnie oczyść z szypułek i liści. Przełóż porzeczkę do naczynia i rozgnieć za pomocą widelca lub tłuczka. Wymieszaj z miodem i cukrem i zalej wódką i spirytusem tak, aby przykryła owoce na ponad 2-3 cm. Zlej alkohol po 3 miesiącach i przefiltruj nalewkę. Odstaw przynajmniej na 8-9 miesięcy. Po tym czasie jest gotowa.

Składniki:

2 kilogramy czarnej porzeczki

0,5 litra wódki

0,5 litra spirytusu

Przygotowanie

Porzeczki dokładnie oczyść z szypułek i liści. Przepłucz pod bieżącą wodą i przełóż do naczynia.Lekko ugnieć za pomocą widelca lub tłuczka. Zalej wódką i spirytusem tak, aby owoce były przykryte na około 2-3 cm. Zostaw na 3 miesiące, a następnie zlej alkohol i przefiltruj. Po około 8-9 miesięcy jest gotowa do spożycia.

Składniki:

4 pełne garście liści porzeczki czarnej i czerwonej

0,5 litra spirytusu

0,5 litra wody

kora cynamonu

3/4 szklanki cukru

Przygotowanie

Zbierz liście porzeczki ze sprawdzonego źródła z dala od ruchliwej ulicy, jeżeli nie masz własnego zbioru z ogrodu. Dokładnie oczyść je za pomocą szczoteczki i wyparz w gorącej wodzie. Następnie przelej przez chłodny strumień. Osusz za pomocą ręcznika papierowego i włóż do głębokiego, ówcześnie wyparzonego słoja. Zalej mieszanką wódki lub spirytusu z wodą. Dosyp cukier i wsadź korę cynamonu. Tak przygotowaną nalewkę odstaw do maceracji i dojrzewania na rok. Możesz ją wykorzystać jako samodzielny trunek oraz dodatek do tradycyjnej nalewki z czarnej porzeczki. Proporcje: 20% z liści, 80 % z owoców.

Najlepszą metodą jest ucinanie całych kępek owocowych tak, aby nie uszkodzić gałęzi. W przypadku podsuszonych, zdrewniałych końców możesz przyciąć je za pomocą sekatora tak, aby nadać krzakom lepszego kształtu.

Podczas zbioru liści sprawdź, czy na wierzchniej warstwie nie znajdują się czerwone wypukłe plamy. Świadczy to żerowaniu mszycy porzeczkowo- czyściecowej. Taka deformacja automatycznie dyskwalifikuje ich zbiór.

fot. Adobe Stock

Wypróbuj ją do:

Domowych wypieków - owoce nasączone w nalewce lub likierze użyj do urozmaicenia sosu do bezy pavlovej. W przypadku przygotowywania blatów biszkoptowych, nasącz je płynem i przełóż bitą śmietaną. Dobrze się sprawdzi w deserach dla dorosłych, gdzie zastąpisz tradycyjny dżem

Sosów do mięsa - jej wykwintny i lekko wytrawny smak dobrze pasuje do cielęciny, wołowiny lub kaczki. Zrób sos na bazie wywaru mięsnego i odparowanej nalewki do polania dania

Remedium na przeziębienie -pomaga w zwalczaniu infekcji dróg oddechowych i skutecznie łagodzi objawy bólu gardła. To bogate źródło witaminy C i A.

