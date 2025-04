1 z 3

Likier kawowy

Oto składniki na likier kawowy:

pół szklanki mielonych ziaren kawy

2 szklanki wody

¾ szklanki cukru

szklanka rumu

laska waniliii

Jak zrobić likier kawowy?

Zaparzamy kawę metodą cold brew. Przekładamy do dużego słoika mielone ziarna kawy i zalewamy zimną wodą. Wkładamy do lodówki na 24 godziny. Do tak przygotowanego koncentratu kawy dosypujemy cukier, rum oraz laskę wanilii. Przelewamy do butelek i szczelnie zamykamy. Po 3-4 tygodniach przelewamy przez sitko i ponownie wlewamy do butelek. Tak przyrządzony likier kawowy doskonale smakuje w towarzystwie przekąsek na zimno lub kremowych ciast.

