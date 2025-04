Nasze herbaty rozgrzewające to sprawdzone kombinacje naparu i odpowiednich dodatków. Do zrobienia rozgrzewających herbat nie potrzebujesz alkoholu, za to przyda się imbir, miód czy pomarańcza. Zimowe infekcje pomogą zwalczyć ziołowe herbatki na odporność, np. napar z lipy. Wypróbuj nasze pomysły na rozgrzewające herbaty zimowe.

Spis treści:

Składniki:

pół łyżeczki czarnej herbaty liściastej,

2 goździki,

1 gwiazdka anyżu,

plaster pomarańczy,

łyżeczka miodu.

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę. Do zaparzonej, gorącej herbaty dodaj goździki, anyż, miód do smaku oraz plaster pomarańczy.

fot. Rozgrzewająca herbata z goździkami i pomarańczą/ Adobe Stock, nblxer

Właściwości goździków powodują, że herbata ta ma działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne. Poza tym zawierają wapń, żelazo, potas oraz witaminy A i C.

Składniki:

pół łyżeczki ulubionej herbaty,

2 plastry limonki,

miód, najlepiej lipowy,

szczypta mielonego imbiru lub kilka plastrów świeżego imbiru.

Sposób przygotowania:

Herbatę zaparz tak, jak zwykle. Do gorącej herbaty dodaj limonkę, imbir oraz miód do smaku, wymieszaj.

fot. Limonkowa herbata rozgrzewająca/ Adobe Stock, Vista Photo

Imbir oprócz tego, że mocno rozgrzewa cały organizm, posiada również właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu leczy przeziębienia. Właściwości imbiru są szerokie: leczy ciążowe mdłości, ale stosuje się też imbir na odchudzanie. Poza tym jest bogatym źródłem witamin: C, A, B2, P, PP, soli mineralnych i mikroelementów. Pamiętaj jednak, że nie każdy może czerpać korzyści zdrowotne z tego aromatycznego korzenia, imbir jest szkodliwy dla osób przyjmujących niektóre leki.

Składniki:

2 łyżeczki suchej, czarnej herbaty,

3 łyżeczki cukru trzcinowego,

100 ml rumu.

Sposób przygotowania:

Zagotuj 2 szklanki wody i zalej herbatę. Parz herbatę przez 5 minut pod przykryciem, przecedź. Dodaj rum, cukier i dokładnie wymieszaj.

fot. Herbata rozgrzewająca z rumem/ Adobe Stock, anitty

Rum, dzięki wysokiej zawartości alkoholu, bardzo mocno rozgrzewa organizm i działa napotnie. Poza tym nada herbacie wyjątkowy smak i zapach. Pamiętaj jednak, że to mocny alkohol. Nie doszukuj się w takiej herbacie właściwości prozdrowotnych.

Składniki:

2 łyżeczki suszonych kwiatów lipy,

wrzątek,

sok malinowy.

Sposób przygotowania:

Do szklanki wsyp 2 łyżeczki kwiatów i zalej wrzątkiem. Zostaw pod przykryciem na 15 minut, następnie wlej odrobinę soku malinowego dla smaku.

fot. Rozgrzewająca herbata z lipy/ Adobe Stock, KMNPhoto

Herbata z lipy działa rozgrzewająco, napotnie, pomaga zwalczyć gorączkę, udrażnia drogi oddechowe i działa wykrztuśnie. Idealna w okresie jesienno-zimowym, gdyż doskonale wspomaga odporność organizmu.

Składniki:

1 łyżeczka ulubionej herbaty,

50 ml soku malinowego,

szczypta cynamonu,

łyżeczka miodu, najlepiej lipowego.

Sposób przygotowania:

Herbatę zalej wrzątkiem, zaparz. Dodaj sok malinowy, cynamon i miód, wymieszaj.

fot. Malinowa herbata z cynamonem/ Adobe Stock, zi3000

Owoce i liście maliny mają działanie przeciwzapalnie i moczopędne. Działają przeciwgorączkowo i napotnie. Zawierają mnóstwo witamin, m.in. C, E, B1, B2, B6, wzmacniają odporność organizmu.

Składniki:

łyżeczka czerwonej herbaty,

2 łyżki suszonej żurawiny,

gwiazdką anyżu,

plaster cytryny.

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę liściastą tak, jak robisz to zazwyczaj. Dodaj do naparu żurawinę, anyż i plaster cytryny.

fot. Herbata rozgrzewająca z żurawiną/ Adobe Stock, marysckin

Składniki:

torebka czarnej herbaty,

3 plastry suszonych jabłek,

laska cynamonu.

Sposób przygotowania:

Zaparz herbatę w torebce, po pewnym czasie ją wyjmij. Dodaj do herbaty suszone jabłka i cynamon. Odczekaj do napęcznienia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 4.09.2013.

fot. Jabłkowa herbata rozgrzewająca/ Adobe Stock, Svetlana Kolpakova

