Likier pomarańczowy to świetny trunek imprezowy - sprawdzi się podczas rodzinnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Nie jest to taki zwykły przepis, ale starofrancuska receptura – do dziś popularna nie tylko u naszych żyjących nad Sekwaną przyjaciół, ale i tych znad Tamizy, i wielu innych europejskich rzek.

Potrzebne będą: jedna pomarańcza, jedno opakowanie goździków, szklanka brandy, litr wódki, pół szklanki miodu.

Najpierw wbijamy w pomarańczę goździki (tak, jak na ozdoby). Wkładamy tak przygotowany owoc do dużego słoika i zalewamy litrem wódki. Zakręcamy i odstawiamy na tydzień w słoneczne miejsce.

Po tygodniu wyjmujemy ostrożnie pomarańczę, dodajemy miód i brandy, dokładnie mieszamy (wstrząsamy), a następnie znów wkładamy do środka pomarańczę. Zakręcamy słoik i odstawiamy w ciemne miejsce na miesiąc.

Aby zdążyć przed Bożym Narodzeniem, likier ten należy zacząć robić najpóźniej 18 listopada.

Uwaga: słoik powinien mieć większą pojemność niż litr, chyba że wolimy zmniejszyć proporcje i wzmocnić aromat – wówczas na litrowy słoik dajemy 0,75 wódki, ¾ szklanku brandy i nieco mniej niż pół szklanki miodu.