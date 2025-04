Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

30 dag suszonych jabłek,

35 dag suszonych gruszek,

20 dag suszonych śliwek,,

5 dag suszonych moreli,

3 dag suszonych fig,

jabłko,

sok z cytryny,

4 goździki,

2 gwiazdki anyżu,

cukier.

Przygotowanie:

Aromatycznego kompotu z suszu nie powinno zabraknąć na żadnym świątecznym stole - świetnie komponuje się ze wszystkimi wigilijnymi potrawami. Przepis na niego jest prosty i nie zajmuje dużo czasu, więc z pewnością zdążysz go zrobić między lepieniem pierogów a pieczeniem pierniczków.

Przepis na kompot z suszu ma to do siebie, że można go odrobinę zmieniać według własnego uznania - jeśli wolisz, zmień proporcje suszonych owoców i bakalii dokładnie tak, jak lubisz.

Suszone owoce wypłucz. Włóż je do garnka, zalej 2 litrami lodowatej wody, odstaw na 90 minut. Jabłko pokrój i pozbaw gniazda nasiennego. Zagotuj suszone owoce, dodaj pokrojone jabłko, goździki i anyż. Gotuj przez około 20 minut na niedużym ogniu. Dosłódź do smaku i dopraw sokiem z cytryny. Przykryty kompot z suszu odstaw na 3-4 godziny.

