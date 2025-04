Koktajl z buraka

Zarówno buraki zwykłe, jak i te podłużne wykorzystywane do przygotowania barszczu czerwonego doskonale smakują w koktajlach i sokach wyciskanych. Skutecznie obniża poziom złego cholesterolu oraz wzmacnia układ odpornościowy. Możemy zestawiać go dowolnie z jabłkami oraz cytrusami.

Koktajl z mango

To bogactwo błonnika, niezbędnego podczas odchudzania. Pestka mango oraz miąższ dostarcza niezbędnych minerałów oraz witamin. Jest skutecznym suplementem w przypadku, gdy chcemy obniżyć cukier we krwi. Mango możemy zestawić z grapefruitem oraz pomarańczą, które również dodatkowo spalają tłuszcz. Należy wystrzegać się mango lassi, które nie należy do dietetycznych, gdyż zawiera tłuste mleczko kokosowe.

Koktajl z awokado

Zielony koktajl na bazie awokado to jeden z najbardziej sycących. Już połówka awokado powoduje odczuwanie uczucia sytości na dłużej. W 100 g awokado znajdziemy około 160 kalorii. Warto zestawić je z jarmużem, pietruszką oraz dowolnymi owocami jagodowymi lub cytrusami. Dodatkowo awokado wspomaga kontrolowanie apetytu.

Koktajl z arbuza

Koktajl z arbuza jest doskonałym napojem, który nawilża i schładza w upalne dni. Doskonale sprawdzi się podczas treningu, gdyż zawarta w nim cytrulina zmniejsza zmęczenie mięśni podczas wysiłku. Możemy go zestawić z pomarańczą, grapefruitem oraz z ogórkiem. Tak przygotowany napój uzupełnia niedobór elektrolitów w organizmie.

Koktajl z grapefruitem

Niskokaloryczność grapefruitów to niewątpliwie jedna z ich zalet. W 100 g owocu znajdziemy zaledwie 50 kcal. Podczas obierania nie należy całkowicie oczyszczać ich z białej błonki oraz membranek, gdyż wspomagają metabolizm. Warto je łączyć z pomarańczami, bananami oraz mięta ogrodową. Ich lekko kwaśny smak zneutralizujemy miodem lub ksylitolem.

Koktajl z ogórkiem

Ogórek w 97% składa się z wody, przez co doskonale nawilża organizm i jest doskonałym składnikiem koktajli. Działa przede wszystkim moczopędnie i oczyszcza organizm z toksyn. Jest niskokaloryczny - zawiera około 12 kcal w 100 g warzywa. Świetnie łączy się z awokado, jarmużem, selerem naciowym oraz cytrusami.

Koktajl ze szpinaku

Zawarte w szpinaku witaminy z grupy B wspomagają spalanie węglowodanów oraz przyspieszają metabolizm. Sprawia, że jesteśmy dłużej syci i kontrolujemy spożywanie posiłków. Idealnie komponuje się z pomidorami, selerem naciowym, zielonym, kwaśnym jabłkiem oraz awokado. Najlepiej jest sięgnąć po świeżą wersję z młodymi listkami i rzadziej korzystać z tej mrożonej.

