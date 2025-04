Jak smakuje kawa rozpuszczalna Nescafe Fine Selection? Opinia po teście redakcji

Każdego dnia na świecie wypija się ok. 2,25 miliarda filiżanek kawy, a choć nie słyniemy w Polsce z produkcji kawy, to należymy do jej miłośników i... krytyków. Na szczęście są kawy, takie jak Nescafe Fine Selection, które można kupować bez wahania.