Kawa mrożona przyrządzana na bazie mocnego espresso idealnie smakuje w upalne, letnie popołudnia. Dolane mleko, śmietanka lub wegańskie mleko migdałowe sprawia, że jest kremowe i wyjątkowo smaczne. Miksowana w blenderze razem z lodami ma konsystencję smoothie. Udekorowana bita śmietaną, kakao lub wiórkami czekoladowymi – sprawdź nasze przepisy na kawę mrożoną!

Reklama

Kawa mrożona z lodami: przepis

Oto składniki na kawę mrożoną z lodami:

40 ml espresso

300 ml mleka

3-4 gałki lodów waniliowych lub śmietankowych

5 kostek lodu

Jak zrobić kawę mrożoną z lodami?

Wcześniej zaparzone espresso przelewamy do szklanki i studzimy. Do blendera wlewamy mleko. Następnie dorzucamy kostki lodu, schłodzone espresso oraz lody i miksujemy na gładką masę w blenderze. Konsystencja powinna przypominać smoothie. Przelewamy całość do wysokiej szklanki. Tak przygotowaną kawę mrożoną podajemy z dodatkową gałką lodów oraz okruszkami brownie lub kruchych ciasteczek na wierzchu.

Kawa mrożona frappe: przepis

Oto składniki na kawę mrożoną frappe:

3 gałki lodów waniliowych lub śmietankowych

5 kostek lodu

szklanka zaparzonej kawy

pół szklanki mleka

syrop waniliowy

bita śmietana

kakao

Jak zrobić kawę mrożoną frappe?

Kruszymy w blenderze kostki lodu. Dodajemy mleko, ostudzoną kawę i syrop. Jeżeli używamy kawy z metody cold brew, nie musimy dodatkowo czekać, aż ostygnie. Całość miksujemy na gładko do uzyskania konsystencji smoothie. Tak przygotowaną kawę mrożoną dekorujemy bitą śmietaną i kakao. Idealnie smakuje również z dodatkiem rumu lub innego alkoholu.

Kawa mrożona z blendera: przepis

Oto składniki na kawę mrożoną z blendera:

szklanka mleka

łyżka kawy rozpuszczalnej

śmietanka do kawy w proszku

10 kostek lodu

Jak zrobić kawę mrożoną z blendera?

Do blendera kielichowego wlewamy mleko, śmietankę do kawy, kawę rozpuszczalną oraz kostki lodu. Całość miksujemy na gładką masę do uzyskania konsystencji smoothie. Jeżeli masa jest za gęsta, możemy dolać wody lub zimnego mleka. Tak przyrządzona kawa mrożona doskonale smakuje w asyście kakao lub bitej śmietany.

Reklama

Zobacz inne przepisy na napoje