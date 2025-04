Latte na bazie mocnego espresso z dodatkiem puree z dyni to ciekawa propozycja rozgrzewającej kawy. Szczypta pieprzu oraz korzennych przypraw podkreśla jej wyjątkowy smak i aromat. Sprawdź przepis na wyśmienitą kawę według Kasi Bukowskiej!

Pumpkin latte

Oto składniki na pumpkin latte:

szklanka mleka

łyżka cukru

2 łyżki purre z dyni

1/4 łyżeczki cynamonu

szczypta imbiru

szczypta gałki muszkatołowej

szczypta goździków

szczypta pieprzu

2 porcje espresso

bita śmietana do dekoracji

Jak zrobić pumpkin latte z przepisu Kasi Bukowskiej?

Mleko wlewamy do garnka i dosypujemy cukier. Wlewamy puree z dyni i doprawiamy imbirem, gałką muszkatołową, goździkami i pieprzem. Dokładnie wszystko mieszamy i zagotowujemy. Przelewamy do miksera. Dolewamy całą masę do espresso i dekorujemy bitą śmietaną. Tak przygotowany napój doskonale rozgrzewa i smakuje!

