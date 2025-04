Przepalanka jest rodzajem wódki, która powstaje z połączenia spirytusu z przepalonym cukrem, czyli karmelem. Im dłużej będziesz smażyć cukier, tym bardziej gorzki stanie się karmel. Uważaj, by go nie przypalić, wtedy trunek na pewno nie wyjdzie.

Reklama

Spis treści:

Przepalanka to rzadki trunek na bazie wódki lub spirytusu. Konsystencją przypomina bardziej wódkę niż smakowy likier. Do jej przygotowania potrzebujesz jedynie 4 składników oraz dobrej jakości rondelek lub patelnię, aby odpowiednio przepalić cukier. Można pić ją w małych kieliszkach dla smaku lub w niewielkiej ilości dodawać do herbaty.

Składniki:

1 l spirytusu,

1 l wody,

4 - 5 łyżek cukru,

1 łyżka cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Cukier bardzo silnie zrumień na patelni na karmel. Cały czas mieszaj, by się nie przypalił. Zagotuj wodę, rozpuść w niej karmel i cukier wanilinowy, dodaj szczyptę soli. Mieszaj tak długo, aż karmel się rozpuści. Płyn ostudź, wymieszaj ze spirytusem. Rozlej do butelek. Odstaw na co najmniej 3 dni, aż składniki się przetrawią, a przepalanka nabierze smaku. Wskazówka: zamiast cukru wanilinowego możesz dodać łyżkę miodu - przepalanka zyska wyjątkowy smak.

fot. Przepalanka przepis/Adobe Stock, uaPieceofCake

W przeciwieństwie do tradycyjnej karmelówki, przepalanka nie jest gęsta - ma konsystencję tradycyjnej wódki. Karmelówka za to może być traktowana jako likier, dodawana do kawy czy herbaty, a także pita powoli podczas spotkań z bliskimi.

Składniki:

500 ml wódki,

200 ml śmietanki kremówki,

200 ml wody,

100 g cukru.

Sposób przygotowania:

Cukier przetop na karmel dokładnie tak, jak w poprzednim przepisie, a następnie rozpuść go w wodzie i zagotuj. Masa powinna być gęsta i kremowa. Tak przygotowany karmel wymieszaj z kremówką oraz wódką. Przelej do butelek i schłodź. Najlepiej będzie smakować po 2-3 dniach.

fot. Karmelówka: przepis/Adobe Stock, zgurski1980

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.12.2020.

Reklama

Czytaj także:

Nalewka z mandarynek

Likier z kukułek

Nalewka z pomarańczy