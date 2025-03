Reklama

Kawa jak z dobrej kawiarni we własnym domu? To możliwe! Spróbuj przygotować ją z napojem Alpro Barista owsiano-sojowym o smaku karmelowym, stworzonym specjalnie z myślą o wielbicielach kawy! Napój ten doskonale się pieni i przepysznie smakuje, nada Twojej kawie niepowtarzalnego smaku i aromatu. Jest także wzbogacony witaminami: B2 i D2 oraz wapniem. Może być dobrą alternatywą mleka krowiego w Twoich ulubionych kawowych wariantach. Możesz dolać go w dowolnej ilości do naparu i cieszyć się cappuccino albo caffé typu latte z karmelowym twistem rodem z profesjonalnej kawiarni.

Do przygotowania cappuccino z karmelową nutą potrzebujesz ok. 30 ml espresso oraz ok. 150 ml napoju Alpro Barista owsiano-sojowego o smaku karmelowym, które należy delikatnie podgrzać i spienić. Możesz to zrobić dyszą ekspresu, ubijaczką lub spieniaczem do mleka. Do dużej filiżanki ze świeżo zaparzonym espresso wlewaj powoli spieniony napój roślinny i gotowe!

fot. Materiały prasowe

Jeśli wolisz łagodniejszą propozycję, zmień nieco proporcje i przygotuj obłędną caffé typu latte, która idealnie zaprezentuje się w wysokiej szklance. Na 30 ml kawy przygotuj 200 ml napoju owsiano-sojowego Alpro o smaku karmelowym z linii Barista. Napój podgrzej i spieniaj, aż powstanie gęsta pianka. Wlej ją do wysokiej szklanki, następnie stopniowo dodawaj wąskim strumieniem świeżo zaparzoną kawę i ciesz się smakiem delikatnego napoju kawowego z nutą karmelu.

Kawa z napojem Alpro Barista owsiano-sojowym o smaku karmelowym jest idealna na chłodne poranki, kiedy potrzebujesz odrobiny ciepła i komfortu albo na popołudnia, gdy chcesz na chwilę zwolnić i delektować się smakiem. To również świetny wybór, gdy chcesz zaskoczyć gości czymś nowym, zgodnym z obecnymi trendami. Taka kawa z ulubionym deserem będzie stanowiła perfekcyjny duet.

