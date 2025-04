fot. Fotolia

Rewolucja w dobieraniu wina do potraw

Najbardziej rozpowszechniona i tradycyjna zasada, która głosi, że białe wino powinno podawać się do ryb, a czerwone do czerwonego mięsa powoli odchodzi w zapomnienie. Marco Ghia – pasjonat wina i szef Warszawskiej Akademii Kulinarnej Whirlpool przygotował specjalną rozpiskę najpopularniejszych składników spożywczych oraz potraw, a następnie przyporządkował je poszczególnym gatunkom wina:

Franciacorta - do potraw słonych

Sauvignon Blanc – do tart i sosów

Grüner Veltliner - do potraw z dodatkiem świeżych ziół

Pinot Grigio – do dań lekkich oraz do chudych rybnych

Chardonnay - do tłustszych ryb lub ryb w bogatym sosie

Off-Dry par Riesling - do potraw słodkich i pikantnych

Chianti - do krewetek

Moscato d'Asti – do owocowych deserów

Pinot Noir - do potraw z ziemistych smakach

Sangiovese – do czerwonego mięsa

Wino do obiadu – czy jego temperatura ma znaczenie?

Tak. Niezbędne jest podawanie wina w odpowiedniej temperaturze, ponieważ dopiero wtedy będziemy mogli poczuć pełnię jego smaku. Marco Ghia przygotował zestawienie, dzięki któremu trudno popełnić błąd:

18 ° C - Shiraz, Cabernet Sauvignon Rodan California, Vintage Por

17 ° C - Bordeaux Châeauneuf-du-Pape, Ribera delDuero, South African Pinotage, Cabernet

16 ° C - Reds, Rioja, Toro, Australii i Kalifornii Pinot Noir, Tawny i Ruby Porty

15 ° C - Côte Chalonnaise, Zinfandel, Pinot Noir, Pinot Noir, Oloroso i sherry Cream, Bual i Maderias Malmsey

14 ° C - Chinon, Bourgueil, Washington State Cabernet Sauvignon, Valpolicella, Chianti

12 - 13 ° C - Beaujolais, Sancerre, Bardolino, Lago di Caldaro, Sanish

9 ° C - Pessac-Léognan i Graves, Chardonnay, Chardonnay, Semillon, Chardonnay

8 ° C - Alzacja, Chablis, Côte Chalonnaise i Maconnais, Franken, Riesling, Cabernet i Grenache

7 ° C - wina musujące, Sancere

6 ° C - Anjou, Sauvignon, Asti,

5 ° C - Soave, Vinho Verde, Swiss Chasselas, Grüner Veltliner,

Samodzielnie dobieraj wino do posiłku

Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z winem warto najpierw poeksperymentować. Podczas wolnego wieczoru spróbujcie otworzyć butelkę swojego ulubionego trunku, np. Prosecco i połączyć z nim ulubione składnik np. sery, mięso czy owoce. Dzięki tej prostej czynności na własnej skórze przekonacie się co komponuje się dobrze, a co nie.

Innym ciekawym sposobem, który poleca Marco Ghia, jest próbowanie kilku rodzajów wina podczas gotowania. Najpierw posmakujcie samego wina, a potem z kęsem potrawy.

Dzięki tej niewinnej zabawie pozyskacie unikalną wiedzę, które z nich najlepiej pasuje do przyrządzanego dania. Polecamy, aby do eksperymentowania zaprosić przyjaciół i stworzyć im możliwość zabrania do stołu kieliszka z tym gatunkiem wina, które najbardziej zasmakowało im podczas testów.

