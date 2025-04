Do przygotowania grzanego wina, prócz butelki alkoholu, przyda ci się także kardamon, cynamon, goździki czy pomarańcze. Na rynku są dostępne mieszanki do grzańca, które niestety często zawierają zbędny cukier - grzane wino najlepiej słodzić miodem. Pamiętaj, by go nie gotować.

Grzane wino - białe czy czerwone?

W teorii nie istnieją sztywne ramy wyboru wina do grzańca - jego urok tkwi w temperaturze, aromacie i dodatkach, a nie zawartości procentowej alkoholu, czy barwie. Utarło się serwować grzane wino czerwone, z racji rozgrzewającego koloru - barwa ta silniej oddziałuje na zmysły i już na sam widok parującego czerwonego wina w rondlu robi się cieplej, to efekt psychologiczny.

Ponadto - jakkolwiek to brzmi - czerwony kolor jest zdrowy. Czerwone wino zawiera najwięcej przeciwutleniaczy ze wszystkich trunków, jest bogate w resweratrol i kwercytynę, dwa bardzo silne związki z grupy antyoksydantów, które argumentują spożywanie wina regularnie, a w niewielkich ilościach, jako działanie prozdrowotne. Najbogatszymi w przeciwutleniacze są pinot noir, gamay czy merlot.

Drugim aspektem jest większa dostępność czerwonego wina o różnym charakterze. Do niedawna w sklepach białe wino było mniej popularne, a jeśli już, to wybierano w tym kolorze wina musujące, np. prosecco czy szampana, których przeznaczeniem nie było podgrzewanie z przyprawami, a chłód lodówki. Jeśli więc chcesz przygotować białe grzane wino licz się z tym, że będzie mniej aromatyczne, bo zwykło się mówić, że białe wino to bliźniak czerwonego - tylko bez makijażu.

Czerwone wino do grzańca

Czerwone wino jest produkowane na ogromną skalę i w rzeczywistości ma wiele odcieni: od fiołkowego, przez bordowe i wiśniowe, na ceglastych brązach skończywszy. Im intensywniejsza barwa, tym większa dojrzałość trunku, „mięsistość” i silniejszy aromat, uderzający do nozdrzy. Te wina są znakomite do grzańca. Mają intensywny zapach, szlachetną barwę i wielopoziomowy smak, ale grzane wino nieco spłaszcza jego walory, dlatego nie zalecamy używania wysokopółkowego wina do grzańca, bo utraci się jego głębię. W grzanym winie przede wszystkim chodzi o zapach i działanie rozgrzewające, a to uzyskasz dzięki właściwie zbalansowanym dodatkom.

Grzaniec z czerwonego wina - przepis

Składniki:

butelka czerwonego wina,

10 sztuk goździków,

1 płaska łyżeczka cynamonu,

1 gwiazdka anyżu,

130 g miodu,

1 pomarańcza pokrojona w półplastry.

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej wino z miodem i podgrzewaj, aż miód się rozpuści. Do mikstury dodaj pomarańcze z goździkami, anyż i cynamon. Podgrzewaj na małym ogniu maksymalnie przez 4 minuty. Grzane wino wlej do kubków lub szklanek, ozdób plastrami pomarańczy. Możesz też wykorzystać przepis na domowego grzańca z cukrem.

Białe wino do grzańca

Białe wina pachną wakacjami i słońcem, kojarzą się z lekkimi aromatami, dlatego białe grzane wino jest mniej popularne, niż czerwone. Nie są zbyt poważane i uchodzą za mniej szlachetne, ale mogą być zaskakujące w smaku, jeśli przyrządzi się grzańca w mniej sztampowy sposób.

Najbogatsze w aromacie wino pochodzi z Francji, Niemiec i Włoch, dlatego warto wybrać do grzańca trunek o tym rodowodzie. Najpopularniejszym białym winem jest Chardonnay, który zachwyci swoim krzepkim charakterem i posmakuje fanom nietypowych połączeń - takiego grzańca warto okrasić wanilią. Ma nieco maślany posmak, który przełamuje woń cytrusów. Możesz też wybrać Sauvignon Blanc - jest bardzo aromatyczne i dość uniwersalne.

Na drugim miejscu stawiamy Rieslinga - to wino wyjątkowo oddaje charakter swojego pochodzenia (Niemcy). Ceni się je za mariaż cytrusów z nutami jaśminu i żółtych owoców. Wino to najlepiej smakuje schłodzone i podane do dań kuchni orientalnej i deserów. Nie jest orzeźwiające, jak Muscadet czy Pinot Grigio: te zdecydowanie odradzamy do grzańców. Najbezpieczniejszym i najbardziej ekonomicznym wyborem, jest białe wino wytrawne Muscat - to niedrogie wino do grzańca, które można doprawić na wiele sposobów.

Na trzecim miejscu do białego grzańca, sprawdzi się węgierski Tokaj czy włoskie Pinot Bianco. To ciekawe i aromatyczne wina, które można śmiało potraktować wyższą temperaturą i dodatkiem cytrusów w grzańcu.

Grzane białe wino - przepis

Składniki:

1 butelka wina półwytrawnego (np. Sauvignon Blanc),

laska wanilii,

szczypta gałki muszkatołowej,

szczypta kardamonu,

2 laski cynamonu,

5 plastrów cytryny lub pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Wino przelej do garnka i podgrzej, dodaj cynamon i cytrusy. Laskę wanilii przekrój i ziarenka dodaj do grzańca. Po kilku minutach dodaj przyprawy i na małym ogniu mieszaj białe grzane wino. Gdy będzie już wystarczająco ciepłe, przelej (możesz przez sitko) do kubków lub kieliszków, ozdób plastrem cytryny lub pomarańczy. Wykorzystaj też inny przepisy na rozgrzewające napoje.

