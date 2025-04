fot. Fotolia

Redakcja: O jak dawna w Gruzji uprawia się winorośl?

Vano Makhniashvili: Tradycja uprawi winorośli w Gruzji jest jedną z najstarszych, jeśli nie najstarszą, na świecie. Znane dotychczas wykopaliska archeologiczne – gliniane dzbany – pochodzą prawdopodobnie sprzed ponad 6000 lat p.n.e. Znaleziono je we wschodniej Gruzji, w rejonie Szulaweri.

Jaka jest specyfika winnic gruzińskich – są to w większości rodzinne plantacje czy przeważa produkcja na dużą skalę?

W Gruzji znajdziemy 5 regionów winiarskich. Największy z nich to Kachetia. W Kachetii prawie 100% mieszkańców ma własną winnicę. Jednak większość gruzińskich upraw jest w posiadaniu producentów wina.

Proszę wymienić kilka odmian, które są dla gruzińskiej tradycji wina najważniejsze (mają największy ilościowo udział)

Warto wspomnieć, że gruzińskie winorośle mają charakter endemiczny. Oznacza to, że spotkamy je tylko w tym jednym regionie świata.

W przypadku białych winogron będzie to na pewno Rkatsiteli, które zajmuje 3. miejsce, jeśli chodzi o łączną powierzchnię uprawy w skali świata. Wśród szczepów czerwonych jest to natomiast Saperavi. Warto też wspomnieć o takich szczepach jak Mtsvane, Tsolikauri, Usakhelauri czy Cabernet Sauvignon, idealne do produkcji zyskujących na popularności icewine’ów.

Czy są odmiany winorośli, które uprawia się wyłącznie w Gruzji? Jakie?

Wszystkie gruzińskie odmiany winorośli można znaleźć tylko tam. Jak już zostało wcześniej wspomniane, są to szczepy endemiczne. Próbowano uprawiać m.in. Saperavi w Bułgarii, Mołdawii czy nawet Stanach Zjednoczonych, ale bez większych efektów.

Do jakich krajów Gruzja eksportuje najwięcej wina? Jak dużo gruzińskiego wina trafia do Polski i czy można zaobserwować tendencję wzrostową?

Przede wszystkim wino trafia do Rosji, ale – z wiadomych przyczyn – rynek ten jest mocno niepewny. Dużymi importerami wina gruzińskiego są też Ukraina, Kazachstan i Białoruś. Polska to bardzo ważny partner dla dystrybutorów win gruzińskich – zajmuje w tym zestawieniu piąte miejsce, a tendencja wzrasta. Z tego też powodu rośnie liczba samych dystrybutorów na rynek polski.

Jeszcze kilka lat temu było ich kilku, obecnie – kilkunastu. Istotne są też liczby. Dla porównania – w 2010 roku na rynek polski trafiło 895 550 butelek wina gruzińskiego, w 2014 roku – 1 548 520.

Odpowiedzi udzielił nam Vano Makhniashvili, firma Marani 1915, dystrybutor m.in. gruzińskich win Marani.

fot. Vano Makhniashvili

