Jeszcze kilka lat temu piwo dla większości konsumentów w Polsce dzieliło się na jasne lub ciemne, ewentualnie na mocne lub słabe. Wiedza dotycząca różnorodnych piwnych rodzajów, różnic smakowych i zapachowych, czy znajomość zasad serwowania piwa znana była jedynie wąskiej grupie entuzjastów. Jednak piwna świadomość w Polsce szybko rośnie, a klienci coraz częściej piją nie tylko lagery, ale też: portery, ale, pale ale, koźlaki, marcowe, stouty, czy radlery.

Festiwal Birofilia i najlepsze piwa

Popularność piwa jako napoju i zainteresowanie piwowarstwem domowym sprawiły, że to właśnie w Polsce, na terenie Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, co roku w czerwcu odbywa się największe w Europie spotkanie piwnych entuzjastów – Festiwal Birofilia. W 2013 roku na festiwalu ponad 5 tysięcy piwoszy spróbowało ponad pół tysiąca różnorodnych piw z całego świata. Popularność wybranego w 2013 roku Grand Championa uwarzonego w Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie w stylu „imperial india pale ale” była tak duża, że w ciągu 20 dni sprzedały się dwie trzecie z wszystkich dostępnych 100 tysięcy butelek.

Grand Champion Birofilia zwany jest polskim beaujolais nouveau. To najlepsze piwo danego roku wybrane przez międzynarodowe jury podczas czerwcowego Konkursu Piw Domowych, które jest dostępne w wybranych sklepach i pubach od 6 grudnia. Do tej pory każdy z 5 Grand Championów był w innym stylu.

Browary z wieloma nalewakami piwa coraz popularniejsze

Razem z popularnością różnych rodzajów piwa rozwijają się w Polsce bary z wieloma nalewakami. W największym z nich rozmaite piwa leją się przez całą dobę i to aż z 57 kranów. Z drugiej strony bogactwo oferty sprawia, że po piwo coraz chętniej sięgają kobiety. One w przeciwieństwie do mężczyzn wolą lżejsze piwa smakowe, z niższą zawartością alkoholu. Obie te tendencje potwierdzają statystyki.

W 2012 i w 2013 roku spadła sprzedaż tradycyjnych lagerów, powszechnie nazywanych „jasnymi” a także piw mocnych, czyli tych których zawartość alkoholu przewyższa 6%. Wzrosty zanotował jedynie segment „piwnych specjalności”, takich jak piwa z lemoniadą Radler.

W ostatnim czasie znacznie powyżej oczekiwań sprzedają się trzy piwne warianty: pszeniczne, marcowe i bock. Według informacji posiadanych przez Grupę Żywiec „specjalności” stanowią obecnie już 12% całkowitej sprzedaży piwa w Polsce.

Kto najchętniej próbuje piwnych nowości?

– "Zainteresowanie różnymi rodzajami, stylami i odmianami piwa zaczęło się w dużych miastach. W tych powyżej 300 tys. mieszkańców udział tej kategorii w rynku piw wynosi już 18% – prym wiedzie Warszawa z udziałem ponad 22% całkowitej sprzedaży piwa, a kolejne miejsca zajmują takie miasta jak Łódź, Kraków, Wrocław i Poznań" – mówi Sebastian Tołwiński, rzecznik prasowy Grupy Żywiec.

Najbardziej konserwatywni pod względem piwnej różnorodności są mieszkańcy północnej oraz wschodniej części Polski – na Warmii i Mazurach oraz w okolicach Białegostoku i Rzeszowa specjalności stanowią mniej niż 10% rynku.

– "W Polsce obserwujemy obiecujący trend rosnącej kultury piwnej. Konsumenci coraz częściej, jak w przypadku wina, zwracają uwagę na coraz to nowe gatunki, temperaturę i sposób serwowania piwa, odpowiednio dobrane szkło. Coraz popularniejsze jest też dopasowywanie poszczególnych rodzajów piwa do potraw" – dodaje Sebastian Tołwiński.

Aby w pełni rozsmakować się w nowej piwnej kulturze, warto przyjechać na Festiwal Birofilia, który odbędzie się 20-21 czerwca 2014 roku w Żywcu. Tam każdy będzie mógł zdobyć nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności we wszystkich wspomnianych obszarach.

