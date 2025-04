fot. Fotolia

Jakiej wody użyć do parzenia herbaty?

Do przygotowania herbaty jej pasjonaci chętnie sięgają po wodę butelkowaną. Często wybór pada na wody średnio lub wysokozmineralizowane, które nie są właściwe do przyrządzania napojów gorących ze względu na zbyt wysoki poziom twardości.

"Woda o odpowiednich właściwościach to jeden z ważniejszych składników smacznej herbaty, ale sposób jej przygotowania zależy także od typu suszu: metodę parzenia, czyli temperaturę wody i czas zaparzania musimy dostosować do gatunku herbaty, z którym mamy do czynienia" – mówi Joanna Bożek, ekspert marki BRITA.

Parzenie herbaty – o czym musisz pamiętać?

Największą popularnością cieszy się herbata czarna, którą należy parzyć przez 3-5 minut, wodą o temperaturze 100° C. Niezależnie od wybranej odmiany, pamiętajmy o odcedzeniu liści od naparu po czasie sugerowanym na opakowaniu oraz stosowaniu wody o temperaturze nie wyższej niż zalecana.

Do przygotowywania herbaty wykorzystujmy świeżo zagotowaną wodę. Nie należy jej gotować dwa razy, ponieważ traci wówczas tlen i napój ma gorszy smak. Napar powinniśmy wypić w ciągu 15 minut od zaparzenia, po upływie tego czasu nie będzie już tak smaczny i aromatyczny.

Napar herbaciany w 98% składa się z wody, która silnie wpływa na smak, zapach i wygląd napoju. Baza dobrej jakości, jaką jest woda filtrowana, to nie tylko gwarancja pysznego smaku, ale również oszczędność czasu i pieniędzy. Niezależnie od tego, jaki rodzaj herbaty wybieramy, przestrzegajmy zasad sztuki jej parzenia i stawiajmy na surowce wysokiej jakości. Pozwolą nam one w pełni cieszyć się walorami smakowymi naparu. Pamiętajmy o tym, że właściwie zaparzona herbata to sposób na relaks i dobre samopoczucie.

