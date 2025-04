fot. Fotolia

Kawa przed nauką – jak pić ją mądrze?

Dobroczynne właściwości przypisuje się kawie głównie ze względu na zawartość kofeiny – związku blokującego receptory adenozyny, odpowiedzialne za uczucie senności. Substancja podtrzymuje „stan czuwania” mózgu, zwiększając tym samym naszą wydolność umysłową i opóźniając jednocześnie moment pojawienia się zmęczenia.

Najwyższe stężenie kofeiny we krwi utrzymuje się przez ok. 60 minut po spożyciu kawy. Odczuwalne skutki przyswojenia związku mogą występować natomiast przez następne 4 godziny.

"Choć kawa rzeczywiście skutecznie poprawia pamięć krótkotrwałą, przy długim i regularnym stosowaniu odczuwalność jej działania maleje. Dzieje się tak w wyniku przyzwyczajenia się organizmu do właściwości kofeiny" – tłumaczy Joanna Sobyra, ekspert Segafredo Zanetti Poland. – "W przypadku kawoszy, którzy chcą na powrót poczuć działanie „małej czarnej”, skutecznym rozwiązaniem może okazać się zminimalizowanie przyjmowanej dawki kofeiny na dwa tygodnie przez okresem wzmożonej nauki. Chwilowe odzwyczajenie organizmu będzie skutkowało silniejszym odczuwaniem pobudzenia" – dodaje ekspert.

Kawa pobudzająca do nauki – Arabika czy Robusta?

Nasilenie pobudzających właściwości kawowego naparu w dużej mierze zależy również od doboru mieszanki. Na świecie uprawiane są dwa gatunki kawy – szlachetna Arabika oraz wyrazista i nieco ostrzejsza Robusta. Pierwsza z nich charakteryzuje się zawartością kofeiny na poziomie ok. 1,7%. Przyrządzony z niej napar jest delikatny i zbalansowany w smaku. Natężenie pobudzającego związku w mieszance bazującej na ziarnach Robusty może sięgać natomiast od 2 do nawet 4%.

Chcąc uzyskać „małą czarną” o silnym aromacie i właściwościach, warto zmielić kawę bezpośrednio przed jej podaniem. Tuż po zmieleniu mieszanka charakteryzuje się najbogatszym bukietem smakowym.

Jak wzmocnić pobudzające działanie kawy?

Poszukując sposobów na wzmocnienie kawowego naparu, warto wypróbować połączenie go ze świeżo parzoną herbatą. "Hongkong espresso, czyli tradycyjna, azjatycka receptura, stanowi naturalną alternatywę dla napojów energetycznych. Dzięki połączeniu stymulującej kofeiny i obecnej w herbacie teiny, otrzymujemy napar o silnych właściwościach pobudzających, pozbawiony sztucznych dodatków jak w przypadku „energetyków” dostępnych w sklepach" – tłumaczy Joanna Sobyra, ekspert Segafredo Zanetti Poland. "Hongkong espresso przygotowywane jest na bazie espresso, 70 ml herbaty czarnej lub zielonej oraz odrobiny mleka i cukru do smaku. Ze względu na działanie zwiększające wydolność umysłową, dobrze sprawdza się w sytuacjach wzmożonego wysiłku intelektualnego, np. podczas nauki do egzaminów" – dodaje ekspert.

Co jeść podczas nauki?

Podczas nauki dobrze sprawdzą się również lekkostrawne, ale odżywcze przekąski. Bogatym źródłem kwasów omega 3 oraz żelaza, transportującego tlen do mózgu, są orzechy: włoskie, laskowe lub ziemne. Korzystny wpływ na naczynia krwionośne, dostarczające do mózgu składniki odżywcze, ma potas, obecny m.in. w bananach czy brzoskwiniach. Polecane są także suszone owoce, np. morele. Dzięki zawartości witaminy C, ułatwiającej zapamiętywanie oraz witaminy E, zwiększającej poziom energii, są skuteczną bronią w walce z natłokiem informacji.

Źródło: Materiały prasowe Segafredo Zanetti Poland

