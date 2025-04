Domowe wino owocowe przygotujesz z dowolnych owoców, choć najlepiej nadają się do tego winogrona, aronia, maliny lub wiśnie. Ważne, żeby były to owoce, które puszczają dużo soków. Dobrze przygotowane wino domowe będzie świetnym towarzyszem wieczornych imprez w letnie i jesienne wieczory, a także świetnie sprawdzi się w otoczeniu ulubionej książki i koca.

Do przygotowania domowego wina owocowego potrzebujesz: dużej butli (do burzliwej fermentacji) i małej butli (do spokojnej fermentacji), sokowirówki, dzięki której uzyskasz sok z owoców, wężyka z rurką do ściągania wina, korka z rurką fermentacyjną, butelek do wina i korków.

Niezbędne składniki do domowego wina owocowego to:

owoce,

cukier,

woda,

drożdże winne (ok. 2 g/10 litrów),

pożywka dla drożdży.

W przygotowywaniu wina bardzo ważne są proporcje, dzięki którym wino się uda. Oto przykładowe proporcje. Jednak należy je odpowiednio zmodyfikować, jeśli chcesz uzyskać mocniejszy lub słabszy trunek.

Porzeczki – na litr uzyskanego soku dodaj 300 g cukru i 1,5 l wody.

– na litr uzyskanego soku dodaj 300 g cukru i 1,5 l wody. Wiśnie – na 6 kg owoców użyj 2 kg cukru i 4,5 l wody.

– na 6 kg owoców użyj 2 kg cukru i 4,5 l wody. Maliny – na 6 kg owoców dodaj 1,5 kg cukru i 4 l wody.

– na 6 kg owoców dodaj 1,5 kg cukru i 4 l wody. Jabłka – na 10 kg jabłek potrzebujesz 2 kg cukru i 5 l wody.

– na 10 kg jabłek potrzebujesz 2 kg cukru i 5 l wody. Truskawki – na 7 kg truskawek potrzebujesz 1,5 kg cukru i 4,5 l wody.

– na 7 kg truskawek potrzebujesz 1,5 kg cukru i 4,5 l wody. Dzika róża – na 2 kg owoców zużyjesz 1,5 kg cukru i 9 l wody.

\

fot. Jak zrobić domowe wino owocowe/Adobe Stock, haveseen

Przygotowanie domowego wina owocowego należy podzielić na kilka etapów. Każdy etap musi być przeprowadzony zgodnie z przepisem. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wszystko będzie w porządku, a wino wyjdzie pyszne i soczyste.

Pierwszy krok - przygotowanie matki drożdżowej

Proces ten przeprowadź ok. 5 dni przez przygotowaniem domowego wina. Wyciśnij niewiele soku z owoców (ok. 250 ml). Do soku dodaj szczyptę pożywki do drożdży, 2 łyżki cukru, całość gotuj przez 10 minut. Po wystudzeniu dodaj drożdże winne, przelej wszystko do butelki i przykryj otwór gazą lub watą. Następnego dnia dodaj do roztworu ok. 2 szklanki soku, 0,2 g pożywki dla drożdży i 50 g cukru. Odstaw na 4 dni. Całość powinna zacząć się burzyć – to dobry znak, że drożdże zaczęły się rozmnażać.

Drugi krok - przygotowanie owoców



Owoce umyj, ewentualnie wydryluj, pokrój na mniejsze części, przygotuj moszcz (czyli wyciśnij sok z owoców i przefiltruj). Moszcz umieść w pojemniku, dodaj cukier i wodę, matkę drożdżową i pożywkę dla drożdży. Zamknij gąsior korkiem i umieść rurkę fermentacyjną , aby umożliwić odchodzenie dwutlenku węgla. Ten etap nazywany jest fermentacją burzliwą i trwa ok. 4 tygodnie.

Trzeci etap – ściąganie wina

Kiedy minie etap fermentacji burzliwej, następuje fermentacja spokojna. Musisz zlać wino do mniejszej butli, tak, aby w pojemniku nie było miejsca na powietrze. Należy pamiętać także o ściąganiu wina znad osadu, do czego przyda się długi wężyk. Osad to obumierające drożdże, które opadają na dno i mogą pogarszać jakość naszego wina.

Aby przygotować 25 litrów wina, potrzebujesz ok. 15-20 kg owoców oraz 6-8 litrów wody. Musisz też zadbać o odpowiednią ilość cukru, bo to z niego w procesie fermentacji tworzy się alkohol. Możesz dowolnie ustalić, ile procent będzie mieć twoje wino owocowe. Szacuje się, że 17 g cukru pozwala na uzyskanie 1% alkoholu w jednym litrze wina. Jeśli więc chcesz docelowo zrobić 25 litrów wina 14-procentowego, potrzebujesz prawie 6 kg cukru.

fot. Wino owocowe/Adobe Stock, Aerial Mike

Musisz zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie owoce w jednakowym stopniu nadają się do wytworzenia domowego wina. Najlepsze będą te, z których można uzyskać dużą ilość soku, np. wiśnie, jabłka, biała i czerwona porzeczka.

Jednak z owoców, które są twarde i mało soczyste, również można przygotować wino. Wystarczy zmiażdżyć je lub zalać wodą z cukrem i kwaskiem cytrynowym. Owoce, których chcesz użyć do przygotowania wina, muszą spełniać pewne kryteria. To zagwarantuje dobry smak wina.

Maliny – muszą być dojrzałe, odrzuć owoce robaczywe i spleśniałe. Dzięki temu wino będzie smaczne. Maliny zmiażdż, aby uzyskać z nich jak najwięcej soku.

– muszą być dojrzałe, odrzuć owoce robaczywe i spleśniałe. Dzięki temu wino będzie smaczne. Maliny zmiażdż, aby uzyskać z nich jak najwięcej soku. Dzika róża – owoce dzikiej róży muszą być dojrzałe i niezepsute. Należy usunąć z nich pestki i włoski, a każdy owoc przeciąć na pół.

– owoce dzikiej róży muszą być dojrzałe i niezepsute. Należy usunąć z nich pestki i włoski, a każdy owoc przeciąć na pół. Gruszki – najlepiej, aby gruszki były kwaśne. Należy je umyć i obrać, usunąć gniazda nasienne i rozdrobnić (zetrzeć lub przepuścić przez maszynkę do mięsa).

– najlepiej, aby gruszki były kwaśne. Należy je umyć i obrać, usunąć gniazda nasienne i rozdrobnić (zetrzeć lub przepuścić przez maszynkę do mięsa). Śliwki – owoce te muszą być dojrzałe, odrzuć robaczywe i niedojrzałe; wyciśnij z nich sok.

– owoce te muszą być dojrzałe, odrzuć robaczywe i niedojrzałe; wyciśnij z nich sok. Truskawki – wybierz tylko owoce dojrzałe i okazałe, odrzuć spleśniałe i zgniecione. Umyj je, usuń szypułki i rozgnieć.

– wybierz tylko owoce dojrzałe i okazałe, odrzuć spleśniałe i zgniecione. Umyj je, usuń szypułki i rozgnieć. Wiśnie – odrzuć robaczywe owoce, usuń szypułki, które dają cierpki posmak i pestki, które powodują, że wino ma lekko wyczuwalny smak gorzkich migdałów. Czasami do wydrylowanych owoców dodaje się dodatkowo niewielką ilość samych pestek. Wiśnie zmiażdż.

– odrzuć robaczywe owoce, usuń szypułki, które dają cierpki posmak i pestki, które powodują, że wino ma lekko wyczuwalny smak gorzkich migdałów. Czasami do wydrylowanych owoców dodaje się dodatkowo niewielką ilość samych pestek. Wiśnie zmiażdż. Jabłka – jabłka umyj, obierz, usuń gniazda nasienne, pokrój na mniejsze kawałki. Ponieważ otrzymanie soku z twardych jabłek nie jest łatwe bez użycia sokowirówki, owoce można zetrzeć, zmiażdżyć tłuczkiem lub zemleć w maszynce do mięsa.

– jabłka umyj, obierz, usuń gniazda nasienne, pokrój na mniejsze kawałki. Ponieważ otrzymanie soku z twardych jabłek nie jest łatwe bez użycia sokowirówki, owoce można zetrzeć, zmiażdżyć tłuczkiem lub zemleć w maszynce do mięsa. Porzeczki – wybierz owoce dojrzałe, pozbaw szypułek, wyciśnij z nich sok.

fot. Domowe wino owocowe/Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z domową produkcją wina, najlepszym rozwiązaniem będzie niewielki szklany gąsiorek (od 5 do 10 l). Jeśli wino nie wyjdzie, nie stracisz wiele.

Jeśli natomiast myślisz o większej produkcji, możesz wybrać plastikowy pojemnik fermentacyjny (od 10 do 30 l). Musisz pamiętać również o zakupie korka do szklanego gąsiora, najlepiej gumowego o odpowiedniej średnicy i rurek fermentacyjnych – najlepsze będą nieco droższe plastikowe, które posłużą ci długo. Potrzebny będzie również wężyk do zlewania wina znad osadu. Lepszy będzie dłuższy, ponieważ bez problemu będzie można zlać trunek.

