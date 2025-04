Przepis na syrop z kwiatów czarnego bzu jest banalny i przekazywany przez babcie z pokolenia na pokolenie. Wystarczy woda, cukier, cytryna i oczywiście kwiaty czarnego bzu w rozkwicie, pełne cennego żółtego pyłku. Syrop z kwiatów czarnego bzu ma cenne właściwości kulinarne i zaskakuje niektórymi właściwościami zdrowotnymi. Nie pij go jednak w nadmiarze, bo choć zdrowy, składa się głównie z cukru.

Reklama

Spis treści:

Poniżej babciny przepis na syrop z kwiatów czarnego bzu. Zbierz kwiaty czarnego bzu w słoneczny dzień i obchodź się z nimi ostrożnie, by nie pozbawić ich cennego pyłku, który nadaje syropowi smaku. W przepisach na syrop z kwiatów czarnego bzu najczęściej stosuje się proporcje: 25 baldachimów na 1 kg cukru i 1 litr wody, ale możesz stworzyć bardziej skoncentrowany syrop i użyć więcej kwiatków. Zamiast cytryny możesz zastosować kwasek cytrynowy, ale lepiej skorzystać z cytryny w naturalnej postaci.

Składniki:

50 kwiatków (całych baldachimów czarnego bzu),

2 kg cukru,

2 litry wody,

2 cytryny.

fot. Przygotowanie syropu z kwiatów czarnego bzu/ Adobe Stock, Luximera

Sposób przygotowania:

Kwiaty czarnego bzu wyłóż na papierze do pieczenia i odczekaj, aż opuszczą je ewentualne owady. Do rondla wlej wodę, cukier i cytryny pokrojone w plasterki. Tak przygotowanym gorącym płynem zalej kwiaty czarnego bzu. Dodaj też obsypany pyłek z kwiatów, jeśli zbierze się on na papierze do pieczenia. Pozostawia kwiaty w wodzie na min. 24 h, po czym przecedź je, by uzyskać jak najbardziej klarowny syrop. Syrop z kwiatów czarnego bzu jest gotowy. Teraz czas na etap pasteryzacji. Zagotuj syrop ponownie i wlej do przygotowanych wcześniej słoików. Szczelnie zamknij i zapasteryzuj przez około 15 minut. Smak syropu z czarnego bzu możesz wzbogacić pomarańczą, cynamonem lub laską wanilii. Zapasteryzowany, gotowy syrop z czarnego bzu umieść w szafce lub w spiżarni.

fot. Gotowy syrop z kwiatów czarnego bzu/ Adobe Stock, Luximeira

Kwiaty czarnego bzu na syrop trzeba odpowiednio pozyskać, pamiętając o kilku zasadach.

Usytuowanie czarnego bzu na syrop

Najważniejszym aspektem jest usytuowanie czarnego bzu. Pole, łąka lub leśne okolice to najbardziej rekomendowane miejsca zbioru. Omijaj kwiaty czarnego bzu rozkwitające przy autostradach lub ulicach. Rośliny narażone na wpływ spalin oraz znacznych oprysków są stanowczo odradzane.

Technika zbierania kwiatów czarnego bzu na syrop

Podczas obrywania kwiatów czarnego bzu na syrop, należy to robić najlepiej sekatorem, nie naciągając delikatnej struktury reszty krzewu. Korony kwiatów wkładaj do papierowej torby lub owiń ręcznikiem papierowym. Nie chowaj ich do plastikowych toreb – w ten sposób szybko zawilgotnieją i zwiędną. Zbierając kwiaty czarnego bzu na syrop, staraj się nie wytrząsać z nich pyłku: to on jest potrzebny do zrobienia syropu i to on barwi go na charakterystyczny żółty kolor.

Kiedy zbierać kwiaty czarnego bzu na syrop?

Kwiaty czarnego bzu na syrop dobrze zbierać, gdy w pełni rozkwitną. Ma to najczęściej miejsce pod koniec maja i w czerwcu. Sprawdzaj, czy kwiaty czarnego bzu są w pełni rozkwitnięte. Jeżeli nie, nie ucinaj ich i postaraj się znaleźć inne źródło do pozyskania surowca lub odczekaj kilka dni.

Dobrą metodą jest potrząśnięcie kwiatkiem i sprawdzenie, czy wydobywa się z niego żółty pyłek. Dojrzałe kwiaty czarnego bzu są kremowe i pachną intensywnie i słodko. Jeżeli kwiaty będą niedojrzałe, może to skutkować pogorszeniem smaku syropu. Nie będzie w nich też cennego pyłku. Syrop z niedojrzałych kwiatów czarnego bzu może ci się nie udać.

Nigdy nie zbieraj kwiatów czarnego bzu bezpośrednio po deszczu, ponieważ nie mają one w sobie tyle cennego pyłku. Odpowiedni dzień na zbiory kwiatów czarnego bzu na syrop, to gorący, letni dzień.

Usuń szypułki i liście robiąc syrop z kwiatów czarnego bzu

Postaraj się usunąć większość szypułek i liści, ponieważ mogą psuć one słodki smak syropu z kwiatów czarnego bzu.

fot. Zbieranie kwiatów na syrop z czarnego bzu/ Adobe Stock, Maryna

Syrop z kwiatów czarnego bzu ma przede wszystkim właściwości kulinarne. Ma słodki, kwiatowy aromat, który sprawdza się w orzeźwiających lemoniadach i napojach.

Kwiaty bzu zawierają olejki eteryczne oraz związki wapnia, sodu, potasu i żelaza. W medycynie tradycyjnej wykorzystuje się je w przebiegu przeziębienia, ponieważ mają działanie napotne, przeciwgorączkowe, a także moczopędne. Co więcej, wzmacniają naczynia krwionośne, a także odwar z nich można stosować do przemywania oczu i cery oraz do płukania gardła w stanach zapalnych.

Owoce natomiast używa się w postaci domowych nalewek i syropów w leczeniu przeziębienia. Mają one działanie przeciwgorączkowe, napotne, odtruwające i moczopędne.

Poza tym syrop z kwiatów czarnego bzu ma inne właściwości prozdrowotne. Należą do nich:

właściwości przeciwwirusowe (wspomaga walkę z infekcjami wirusowymi),

(wspomaga walkę z infekcjami wirusowymi), właściwości przeciwzapalne (zawiera antyoksydanty i substancje wspierające walkę z przewlekłymi i ostrymi stanami zapalnymi),

(zawiera antyoksydanty i substancje wspierające walkę z przewlekłymi i ostrymi stanami zapalnymi), właściwości wspierające odporność ,

, właściwości wspierające objawy alergii (ma naturalne działanie antyhistaminowe),

(ma naturalne działanie antyhistaminowe), właściwości prourodowe (zawiera cenne przeciwutleniacze, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci).

Pamiętaj jednak, że syrop z kwiatów czarnego bzu to jednak w większości cukier. Choć kwiaty bzu dodają syropowi cennych właściwości, nie powinno się jeść go w nadmiarze, bo to cukry proste. Za dawkę maksymalną uznaj 20 ml syropu dziennie.

Syrop z kwiatów czarnego bzu pije się dla smaku i dla jego właściwości prozdrowotnych. Konkretne dawkowanie może różnić się w zależności od stanu zdrowia, kondensacji syropu i indywidualnych preferencji. Można zastosować dawkowanie syropu z czarnego bzu:

Dorośli: 10-20 ml syropu z kwiatów czarnego bzu do 3 razy dziennie.

do 3 razy dziennie. Dzieci: 5-10 ml syropu z kwiatów czarnego bzu 2-3 razy dziennie.

Jeśli będziesz stosować syrop z czarnego bzu po raz pierwszy, zacznij od mniejszej dawki i upewnij się, że osoba, której go podajesz, nie ma alergii pokarmowej lub oddechowej.

Rozcieńczony syrop z kwiatów czarnego bzu może być dolewany do soków, herbaty oraz napojów chłodzonych.

Syrop z kwiatów czarnego bzu pasuje do drinków, do lemoniady, do herbaty, ale i do nadawania smaku domowym ciastom i deserom. Oto przepisy na napoje z wykorzystaniem syropu z kwiatów czarnego bzu.

Pomarańczowa lemoniada z syropem z kwiatów czarnego bzu

Składniki:

3 łyżeczki syropu z czarnego bzu,

pomarańcza,

cytryna,

szklanka lodu,

400 ml wody gazowanej.

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z pomarańczy i cytryny. Do dzbanka wlej: syrop z kwiatów czarnego bzu, sok z pomarańczy i cytryny, wodę gazowaną. Wymieszaj dokładnie zawartość dzbanka, lemoniada z syropem z kwiatów czarnego bzu jest gotowa.

Herbata ziołowa z syropem z kwiatów czarnego bzu

Składniki:

łyżka suszonego kozłka lekarskiego,

łyżka liści herbaty earl gray,

2 łyżeczki syropu z kwiatów czarnego bzu,

laska cynamonu

Sposób przygotowania:

Połącz susz herbaciany z ziołowym i zaparz w 80 stopniach Celsjusza. Dodaj cynamon. Po 10 minutach przelej przez sitko i wlej syrop z kwiatów czarnego bzu. Dokładnie wymieszaj i serwuj na ciepło lub zimno w zależności od upodobań. Doskonale uspokaja i wzmacnia układ nerwowy.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 8.06.2011 przez Sylwię Kaźmierczak.

Reklama

Czytaj także:

5 prozdrowotnych efektów picia pokrzywy. Wszystkie są potwierdzone naukowo

Sok z brzozy - jak go pić dla zdrowia? Potwierdzone naukowo właściwości soku z brzozy

Oto warzywa, które rujnują wątrobę nawet zdrowych osób. Ważny jest jeden szczegół