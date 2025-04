Nalewkę z truskawek warto robić w środku lub pod koniec sezonu, gdy cena owoców jest niższa. Wystarczy zasypać cukrem owoce i zalać wybranym alkoholem. Potem przecisnąć przez gazę i zamknąć szczelnie trunek. Nalewka truskawkowa ma piękny czerwony kolor i łagodny, słodki smak. Możesz doprawić ją miętą, miodem, wanilią lub cynamonem.

Najpopularniejszym przepisem na nalewkę truskawkową jest wykonanie jej na bazie spirytusu. To bardzo szybki i łatwy sposób dzięki temu, że spirytus ma bardzo duże stężenie czystego alkoholu. Tak przygotowana nalewka jest gotowa po ok. 3 tygodniach. Możesz do niej wykorzystać świeże lub mrożone truskawki, jednak te drugie wcześniej musisz przynajmniej odrobinę rozmrozić.

Składniki:

2,5 kilograma truskawek,

1,5 litra spirytusu,

pół kilograma cukru,

5 łyżek miodu.

Sposób przygotowania:

Truskawki dokładnie umyj i usuń szypułki. Następnie pokrój na mniejsze kawałki, przełóż do słoja i zasyp cukrem. Odstaw na 2 dni. Nie należy przetrzymywać dłużej, aby nie wytrącił się gorzkawy posmak z pestek. Owoce zalej spirytusem. Dolej wybrany przez siebie miód. Jeżeli chcesz, aby aromat nalewki był bardziej wyrazisty, wystarczy dodać miód gryczany. Po upływie 3 tygodni przelej nalewkę z truskawek przez gazę i rozlej do butelek. Zamknij szczelnie i wstaw do chłodnego, zaciemnionego miejsca.

Zarówno nalewka, jak i wino z truskawek możesz przygotować także na wódce. Jej smak będzie równie orzeźwiający, co w przypadku spirytusu. Pasuje do letnich deserów i jest dobrą bazą dla orzeźwiających drinków. Wystarczy dodać do takiej nalewki świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy, pokruszone kostki lodu, liście mięty i chlust napoju gazowanego.

Składniki:

3 kilogramy truskawek,

2,5 litra wódki,

pół kilograma cukru,

pęczek mięty.

Sposób przygotowania:

Truskawki dokładnie umyj i usuń szypułki. Następnie pokrój na mniejsze kawałki, przełóż do słoja i zasyp cukrem. Odstaw na 2 dni. Nie należy przetrzymywać dłużej, aby nie wytrącił się gorzkawy posmak z pestek. Owoce zalej wódką. Miętę opłucz i dodaj do truskawek. Po upływie 3 tygodni przelej trunek przez sitko lub gazę i rozlej do wyparzonych wcześniej butelek. Butelki z nalewką truskawkową trzymaj w ciemnym, chłodnym pomieszczeniu.

Ekspresową nalewkę możesz zrobić także na bazie gotowego soku truskawkowego. Najlepiej wykorzystaj ten ze świeżych owoców (nie kupiony w markecie) albo skorzystaj z oferty lokalnych rolników.

Składniki:

litr soku truskawkowego,

500 ml spirytusu lub wódki,

150 g cukru,

sok wyciśnięty z duże cytryny,

200 ml wody,

kilka listków mięty.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki razem z cukrem umieść w butelce i dokładnie wymieszaj, aż cały cukier się rozpuści. Odstaw na 2 dni w chłodne miejsce, butelkę (lub słoik) przykryj gazą. Po 2 dniach dodaj listki mięty, jeszcze raz wszystko przemieszaj, zakryj butelkę gazą i odstaw na ok. 3 tygodnie. Po tym czasie przefiltruj nalewkę i rozlej do butelek.

W zależności od tego, jaki efekt chcesz uzyskać, wystarczy niewielka modyfikacja podstawowego przepisu na nalewkę truskawkową, aby uzyskać nowe aromaty.

Mięta – bogata w olejki eteryczne wspomaga również trawienie, co pozytywnie wpłynie na układ pokarmowy.

– bogata w olejki eteryczne wspomaga również trawienie, co pozytywnie wpłynie na układ pokarmowy. Imbir – doda nalewkom charakteru, wspomaga układ immunologiczny oraz wzmacnia serce.

– doda nalewkom charakteru, wspomaga układ immunologiczny oraz wzmacnia serce. Cynamon – rozgrzewa i wzmacnia apetyt, dodatkowo wspomaga trawienie i obniża poziom cholesterolu we krwi.

– rozgrzewa i wzmacnia apetyt, dodatkowo wspomaga trawienie i obniża poziom cholesterolu we krwi. Wanilia – nadaje truskawkom dodatkowego, słodkiego aromatu. Pozwala niwelować uczucie głodu oraz łagodzi stany nerwowe.

– nadaje truskawkom dodatkowego, słodkiego aromatu. Pozwala niwelować uczucie głodu oraz łagodzi stany nerwowe. Limonka – orzeźwiający dodatek, który wydobywa z truskawek ich naturalną słodycz. Wystarczy wycisnąć sok oraz dla podkreślenia, zetrzeć skórkę tak, aby nie naruszyć białej otoczki.

