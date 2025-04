Jak zrobić nalewkę z porzeczki? Nalewka porzeczkowa jest prosta w przygotowaniu, a do jej przyrządzenia potrzebujesz tylko kilka składników. Taka nalewka domowej roboty ma także imponujące właściwości zdrowotne.

Porzeczka jest bardzo popularnym owocem w Polsce, ale zdecydowanie niedocenianym. Czarna jest uważana za idealny składnik do zrobienia soków lub dżemów, jednak czerwona jest zdecydowanie za rzadko przez nas wykorzystywana. Nikt nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wiele cennych składników kryje w sobie ten owoc: jest źródłem witaminy C, jodu, magnezu, wapnia i potasu. Czemu więc nie zamknąć tych cennych składników w jednej nalewce porzeczkowej?

Jak zrobić nalewkę porzeczkową? Poniżej przedstawiamy sprawdzone na nalewki z czarnej i czerwonej porzeczki:

Nalewka z czarnej porzeczki

Składniki:

50 g czarnej porzeczki

250 ml wódki

0,5 l spirytusu

40 dag cukru

Przygotowanie:

Porzeczki umyć, przebrać, umieścić w dużym słoju lub gąsiorku. Zalać wódką wymieszaną ze spirytusem, odstawić w ciemne miejsce na co najmniej miesiąc. Co kilka dni potrząsać słojem z owocami. Po tym czasie zlać powstałą nalewkę, a do owoców wsypać cukier, pozostawić na kilka dni (4-6). Następnie pomieszać sok z nalewką, przelać do butelek, szczelnie zamknąć i odstawić w zaciemnione miejsce na 3 miesiące.

Nalewka z czerwonej porzeczki

Składniki:

1 kg czerwonych porzeczek

0,5 l wódki

0,5 kg cukru

250 ml spirytusu

Porzeczki umyć, wycisnąć sok (można przetrzeć przez sito). Następnie umieścić w słoju lub gąsiorku, zalać wódką wymieszaną ze spirytusem, odstawić w zaciemnione miejsce na miesiąc. Po tym czasie dolać do nalewki roztwór przygotowany z 0,5 kg cukru i wody, wymieszać. Przelać do butelek, zakorkować, odstawić w ciemne miejsce na miesiąc.

Nalewka porzeczkowa korzenna

Składniki:

1 kg czarnych porzeczek

1 kg czerwonych porzeczek

0,5 l wódki

1 l spirytusu

1 laska wanilii

2 laski cynamonu

5-10 goździków

Przygotowanie:

Przyprawy zmiażdżyć w moździerzu, przełożyć do garnuszka, zalać szklanką wódki, odstawić na 2 tygodnie. Po tym czasie przefiltrować powstałą nalewkę korzenną, odstawić. Porzeczki umyć, przełożyć do słoja, lekko ugnieść, zalać alkoholem. Odstawić na 4 tygodnie w zaciemnione miejsce. Po 4 tygodniach zlać nalewkę, a owoce zasypać cukrem. Odstawić na tydzień. Następnie odfiltrować sok, połączyć z nalewką porzeczkową i nalewką korzenną. Rozlać do butelek i ponownie odstawić na 3 tygodnie. Na lato polecamy także nalewkę pomarańczową oraz z owoców morwy.

