Jak zrobić gorącą czekoladę domowej roboty? Oczywiście, możesz kupić w sklepie gotowy proszek i przyrządzić ten napój w wersji instant. Nie da się jednak ukryć, że jego smak nie będzie tak pyszny jak wtedy, gdy przygotujesz gorącą czekoladę na bazie ulubionej tabliczki.

Jak zrobić gorącą czekoladę?

Oto składniki na 2 porcje:

1/2 litra mleka,

100 ml śmietany 18%,

70 gram czekolady o zawartości kakao około 70%, drobno posiekanej,

30 gram czekolady mlecznej, drobno posiekanej,

1/2 łyżeczki cynamonu,

pianki marshmallows do dekoracji,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Około 150 ml mleka podgrzej na średnim ogniu, dodaj czekoladę. Mieszaj, aż cała się rozpuści i dodaj resztę mleka oraz śmietanę. Podgrzewaj do momentu aż mikstura będzie gorąca, lecz nie będzie się gotować – dodaj cynamon oraz sól. Przed podaniem warto energiczniej zamieszać – spowoduje to powstanie przyjemnej pianki na powierzchni czekolady. Wierzch gorącej czekolady ozdób piankami marshmallows.

Wybór odpowiedniej czekolady

Najważniejszy jest wybór głównej gwiazdy wieczoru, czyli czekolady. Najlepiej zrobisz, wybierając gorzką czekoladę z około 70% zawartością kakao. Niektórzy, szczególnie dzieci, wolą jednak smak mlecznej czekolady, słodszy, bardziej kremowy. Gorzka czekolada to z kolei smak bardziej intensywny - możesz spróbować obu wersji i przekonać się, która bardziej trafia w twój gust.

Użycie zbyt gorzkiej czekolady, o zawartości kakao bliżej 100%, niesie ze sobą zagrożenie zbyt wytrawnego smaku – taka gorąca czekolada prawdopodobnie świetnie zastąpiłaby filiżankę espresso po obiedzie, ale już nie tak dobrze nadaje się do rozgrzania w zimowe popołudnie.

Aby idealnie połączyć smak prawdziwego kakao i słodycz mlecznej czekolady, można użyć czekolady gorzkiej i mlecznej w proporcji 2 do 1. Ostrzegamy jednak, żeby zwracać uwagę na skład na opakowaniu i raczej wybierać te, w których kakao nie służy jedynie jako dodatek kolorystyczny.

Mleko i śmietana do gorącej czekolady

Czekoladę musisz koniecznie rozpuścić w mleku. Jego ilość zależy od tego, czy lubisz mniej, czy bardziej intensywny smak czekolady. Rozpuszczając czekoladę, używaj pełnego, tłustego mleka. Robienie z gorącej czekolady dietetycznego napoju na odchudzonym mleku, to ślepa uliczka.

Niektórzy w poszukiwaniu bardziej kremowego smaku gorącej czekolady sięgają po śmietanę i rzeczywiście - o ile śmietanka 18% dodana w odpowiedniej proporcji do mleka (1 część śmietany do 5 części mleka) dodaje czekoladzie śmietankowego, kremowego posmaku, to śmietana bardziej tłusta sprawi, że mamy do czynienia bardziej z deserem niż rozgrzewającym napojem.

Dodatki do gorącej czekolady - na słodko i na słono

Co do dodatków - warto zastanowić się na cynamonem, który nie przytłacza swoim aromatem smaku czekolady. Niektórzy dodają również wanilię, kardamon, a nawet gałkę muszkatołową.

Sięgając po inspiracje do Majów, możesz zdecydować się na szczyptę ostrych przypraw, jak chilli. Warto również spróbować gorącej czekolady z odrobiną soli.

