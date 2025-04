Sok z czarnej porzeczki, poza tym, że doceniany jest za słodko-cierpki smak, jest również niezwykle zdrowy. Polecany jest przede wszystkim osobom z nadciśnieniem i zbyt wysokim poziomem złego cholesterolu we krwi.

Klasyczny sok porzeczkowy idealnie sprawdzi się zarówno jako orzeźwiający napój, jak i dodatek do deserów czy koktajli. Możesz go także zapasteryzować i jesienią wykorzystaj do herbaty. Do soku z czarnych porzeczek na 4 kg owoców wystarczy dosypać pół kilograma cukru. Jeśli wolisz słodsze soki, możesz tę ilość podwoić.

Składniki:

4 kilogramy czarnej porzeczki,

2 l wody,

500 g cukru.

Sposób przygotowania:

Owoce porzeczki oczyść z gałązek, umyj pod bieżącą wodą i przełóż do garnka. Owoce zalej wodą i podgrzewaj w garnku tak długo, aż zaczną pękać i puszczać sok. Nie wolno ich zagotować! Sok przecedź przez gazę do drugiego naczynia. Daj mu czas, niech sam spłynie w swoim tempie. Gdy cały sok z porzeczek ścieknie do garnka, dosyp cukier i podgrzej całość na małym ogniu. Gotuj przez około godzinę. Sok z czarnej porzeczki przelej do wyparzonych butelek lub słoików, zakręć i pasteryzuj około 15 minut.

fot. Sok z czarnej porzeczki: przepis/Adobe Stock, aleksashka_89

Sok z czarnej porzeczki z sokownika to szybki sposób na przygotowanie soku z całych owoców. Tak przygotowany idealnie smakuje w połączeniu z gazowaną wodą i kostkami lodu. Sok z sokownika można słodzić na 2 sposoby: albo wsypując cukier do owoców jeszcze w sokowniku, albo słodząc już upuszczony sok.

Składniki:

4 kilogramy czarnej porzeczki,

2 l wody,

1 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Do dolnego garnka sokownika wlej wodę. Porzeczki pozbaw gałązek i umyj. Owoce przełóż do górnego naczynia sokownika i zasyp cukrem. Całość wymieszaj i włącz gaz. Po 30 minutach gotowania za pomocą rurki, do osobnego garnka zacznij upuszczać sok stale mieszając. Gdy w garnku będą już same skórki z owoców, wyłącz gaz. Sok z czarnych porzeczek zagotuj i jeszcze gorący przelej do wyparzonych butelek lub słoików. Pasteryzuj około 15 minut.

fot. Sok z czarnej porzeczki z sokownika/Adobe Stock, Victoria Kondysenko

Sok porzeczkowy bez dodatku cukru to idealny dla osób dbających o zdrową dietę albo chcących zgubić zbędne kilogramy. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do orzeźwiających drinków na lato, a także jako solidny chlust do zimowej herbaty.

Składniki:

4 kilogramy czarnej porzeczki,

1,5 l wody.

Sposób przygotowania:

Owoce porzeczki oczyść z gałązek, umyj pod bieżącą wodą i przełóż do garnka. Owoce zalej wodą i podgrzewaj w garnku tak długo, aż puszczą sok. Pamiętaj, by ich nie zagotować. Zdejmij garnek z ognia i poczekaj, aż sok wystygnie. Sok z czarnych porzeczek przefiltruj przez sitko lub gazę. Przelej sok z czarnej porzeczki do wyparzonych słoików lub butelek i zakręć. Pasteryzuj przez 15 minut i odstaw do wystygnięcia.

fot. Sok z czarnej porzeczki bez cukru/Adobe Stock, Nataliia Yudina

Czarna porzeczka to prawdziwy skarb natury o wszechstronnym działaniu, dlatego warto włączyć ją do codziennej diety. Dzięki wysokiej zawartości błonnika, czarna porzeczka wspiera trawienie i pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cukru we krwi.

Znajdziesz w niej również witaminy z grupy B, które są kluczowe dla zdrowia skóry, włosów i układu nerwowego, oraz minerały takie jak żelazo, wapń i magnez.

Bogata w witaminę C czarna porzeczka wspomaga układ odpornościowy, pomagając w walce z przeziębieniami i sezonowymi infekcjami. Ponadto, zawiera antyoksydanty, takie jak antocyjany i polifenole, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i zmniejszają ryzyko chorób serca. Zapobiega też stresowi oksydacyjnemu.

Sok z czarnej porzeczki jest szczególnie polecany osobom z nadciśnieniem i na diecie obniżającej poziom złego cholesterolu i cukru we krwi. Skutecznie pomaga w zwalczaniu i zapobieganiu infekcji intymnych.

W przypadku biegunki wystarczy wypić lekko rozwodniony sok z porzeczek, aby naturalnie przywrócić odpowiednią pracę jelit. Nie jest natomiast polecany w przypadku nadkwasoty i zespołu jelita drażliwego.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.07.2020.

