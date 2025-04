Grzane białe wino nie jest tak popularne, jak klasyczny czerwony grzaniec znany np. z jarmarków bożonarodzeniowych. Białe wino najczęściej pija się schłodzone, a nie podgrzane. Jeśli nie znasz grzańca z białego wina, dużo tracisz. Odpowiednio przygotowany, jest przepyszny. Poznaj różne przepisy na pyszne grzańce z białego wina.

Przygotowując grzane białe wino, musisz wybrać przede wszystkim odpowiednią bazę. Najlepsze wino do grzańca to wino półsłodkie lub półwytrawne.

Podgrzewanie białego wina przysparza o dreszcze znawców tego trunku. Dobre butelki i roczniki białego wina lepiej pić w klasycznej formie: na zimno lub w temperaturze pokojowej. Wystarczająco dobre w białym grzańcu będą wina ze średniej lub niskiej półki cenowej.

Jeśli oczekujesz konkretów, do grzańca możesz wybrać np. te rodzaje białego wina:

wina ze szczepu Chardonnay;

wina Sauvignon blanc;

wina Riesling,

wino Muscat (najtańsze z wymienionych win);

białe wino Tokaj.

Białe grzane wino to prosty przepis, nie możesz tylko doprowadzić do jego przegrzania. Miej świadomość, że alkohol paruje szybciej niż woda, bo już w 78 stopniach. Jeśli chcesz go zatrzymać w grzańcu, nie możesz doprowadzić do jego przegrzania.

Pamiętaj też, żeby przyprawy do grzańca dodawać w formie stałej, niesproszkowanej. Wino przesiąka wtedy aromatem przypraw, ale nie uzyskuje gorzkiego posmaku i nie tworzy się nieapetyczny osad.

Grzane białe wino nie potrzebuje wiele dodatków, by było smaczne. Nie przesadzaj z ilością wykorzystanych przypraw, bo zdominują one delikatny smak i aromat białego wina. Do grzanego białego wina pasują goździki, zmiażdżony wcześniej kardamon, cynamon, kawałki laski wanilii. Możesz też dodać parę plasterków pomarańczy, jabłek lub innych owoców.

Grzane wino warto dosłodzić też niewielką ilością miodu.

Grzane białe wino z cytryną i kardamonem

Składniki:

butelka białego wina,

łyżka ziaren kardamonu,

cytryna,

garść świeżej żurawiny,

łyżka miodu.

Sposób przygotowania:

Rozgnieć lekko nasiona kardamonu, by wydobyć z łusek pestki. Sparz cytrynę wrzątkiem i pokrój ją w cienkie plastry. Wlej wino do rondla, dodaj kardamon i podgrzewaj do temperatury ok. 70 stopni. Wyłącz gaz, dodaj plastry cytryny i miód. Przelej do szklanek, dodaj żurawinę.

fot. Grzaniec z białego wina z cytryną i żurawiną/ Adobe Stock, 5ph

Grzane białe wino z gruszką i cynamonem

Składniki:

litr wina,

2 gruszki,

kilka gwiazdek anyżu,

2 laski cynamonu,

pół limonki,

łyżka miodu.

Sposób przygotowania:

Pokrój gruszkę w cienkie, duże plastry. Dodaj do wina razem z cynamonem i anyżem. Podgrzej wino. Dodaj miód. Do szklanek włóż kawałki limonki i przelej wino z dodatkami.

fot. Grzane białe wino z gruszką/ Adobe Stock, I

Grzane białe wino z pomarańczami i goździkami

Składniki:

litr białego wina,

3 pomarańcze,

łyżka goździków,

kilka lasek cynamonu,

łyżka miodu.

Sposób przygotowania:

Pokrój pomarańcze w plastry. Włóż je do rondla, dodaj wino, goździki i cynamon. Pogrzej zawartość rondla. Dosłodź do smaku miodem.

fot. Grzane białe wino z pomarańczą/ Adobe Stock, oksana_bondar

Grzane białe wino z wanilią

Składniki:

litr białego wina,

2 laski wanilii,

garść suszonych jabłek,

2 łyżki miodu,

kilka goździków.

Sposób przygotowania:

Do rondla przelej grzane wino. Dodaj suszone jabłka, goździki, miód i laski wanilii. Podgrzej, a potem dodaj miód. Wyłuskaj ziarna wanilii i wymieszaj je z otrzymanym napojem. Przelej do szklanek.

Grzane białe wino (lub cydr) z sokiem jabłkowym

Składniki:

litr białego wina lub cydru,

szklanka naturalnego soku jabłkowego,

świeże jabłko,

3 laski cynamonu,

szczypta gałki muszkatołowej,

łyżka miodu.

Sposób przygotowania:

Wlej wino do rondla. Dodaj sok jabłkowy, cynamon, gałkę muszkatołową. Podgrzej wino do pożądanej temperatury. Pokrój jabłka w kostki lub wytnij z nich gwiazdki, lub inne zimowe kształty, wykorzystując foremki do ciastek. Dodaj miód i rozlej grzaniec do szklanek lub kubków.

fot. Grzane białe wino z sokiem jabłkowym/ Adobe Stock, Sunny Forest

