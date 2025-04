Saturator do wody gazowanej - jak działa?

fot. Materiały prasowe

Takim sprzętem jest np. saturator do wody BRITA sodaONE. To niewielkie urządzenie, które nie wymaga nawet podłączenia do prądu. Jak działa? Wystarczy napełnić dołączoną butelkę wielokrotnego użytku wodą, np. kranówką, a następnie przycisnąć odpowiedni guzik. Po kilku sekundach można cieszyć się pyszną i gazowaną wodą. Intensywność bąbelków można dopasować do indywidualnych preferencji. Saturator pozwala na przygotowanie zarówno wody lekko, jak i bardzo mocno gazowanej. Dzięki dołączonym butelkom przygotowaną wodę można zabrać ze sobą na spacer lub na trening, co ograniczy kupowanie butelkowanej wody także poza domem.

Saturator do wody gazowanej - co trzeba wiedzieć?

fot. Materiały prasowe

„Sercem” saturatora jest specjalny cylinder, który napełnia się dwutlenkiem węgla. W przypadku marki BRITA jest to naturalny CO2, który powstaje z fermentacji kukurydzy i pszenicy. Jeden cylinder pozwala na przygotowanie około 60 litrów gazowanej wody. To aż 40 1,5 l butelek wody. Po tym czasie należy napełnić cylinder, a właściwie wymienić go na kolejny, już naładowany. Można to zrobić w większości sklepów ze sprzętem AGD i RTV. Saturator jest nie tylko wygodnym urządzeniem, dzięki któremu można mieć dostęp do gazowanej wody o każdej porze dnia i nocy, ale i dobrze zaprojektowanym. To sprzęt, który „cieszy oko”, przez co może być idealnym uzupełnieniem wystroju. Nie tylko kuchni, ale także i salonów czy biur. Elegancka czerń lub biel doskonale sprawdzi się w każdym pomieszczeniu.

fot. Materiały prasowe

fot. Materiały prasowe

