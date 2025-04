Zanim udamy się na poszukiwania dobrej jakościowo i smacznej herbaty, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Jakiego smaku szukamy?

Z jakimi dodatkami lubimy pić herbatę?

Jakie właściwości powinna mieć nasza "wymarzona" herbata?

Na jaką porę roku ją kupujemy?

Skąd pochodzi herbata?



Herbata może pochodzić z jednej lub kilku plantacji, a także może być mieszkanką herbat z różnych regionów i krajów – tzw. blend. Zbierana jest sezonowo, a jej urodzaj zależy w ogromnym stopniu od warunków klimatycznych, jakie panują w danym regionie. Zdarza się, że zrywana w tym samym ogrodzie, w różnych latach ma zupełnie inną jakość i smak. Aby uniknąć wahań smakowych, tworzy się właśnie blend, czyli mieszanki herbat, które mają zapewnić stałą jakość i walory smakowe.

Najbardziej znanymi blendami są:

„Five o’clock” – to mieszanka herbat Cejlońskich, która wspomaga walkę z sennością, występującą głównie późnym popołudniem, właśnie w okolicach godziny 17.00.

– to mieszanka herbat Cejlońskich, która wspomaga walkę z sennością, występującą głównie późnym popołudniem, właśnie w okolicach godziny 17.00. „English breakfast” – herbata, która doskonale pobudza, zatem świetnie sprawdza się podawana do śniadania.

– herbata, która doskonale pobudza, zatem świetnie sprawdza się podawana do śniadania. „ Wschodniofryzyjska ” – mieszanka herbat, która bardzo dobrze rozgrzewa. Z tego powodu najlepiej smakuje w chłodne pory roku.

” – mieszanka herbat, która bardzo dobrze rozgrzewa. Z tego powodu najlepiej smakuje w chłodne pory roku. „Rosyjska karawana” – to mieszanka czarnych herbat chińskich o nazwie Keemun.

Warto także wiedzieć, że czarne, aromatyzowane herbaty są zazwyczaj tworzone na bazie liści pochodzących ze Sri Lanki, a zielone na bazie Chińskiej Sencha. Jest to związane z faktem, że smak oraz aromat tych herbacianych baz nie „kłóci się” z żadnymi dodatkami. Zazwyczaj do herbat dodaje się kwiaty, owoce, korzenie oraz różnego rodzaju rośliny. W ich produkcji używa się zarówno sztucznych, jak i tych lepszych, naturalnych aromatów.

Jakie właściwości może mieć herbata?



Przy wyborze herbaty należy zwracać uwagę na właściwości jej składników. Jeśli szukamy mieszanki, która nas rozgrzeje, to powinniśmy w składzie szukać takich dodatków jak pieprz, kardamon, cynamon czy imbir. Uspokajające i wychładzające właściwości ma z kolei melisa oraz mięta. Aby wzmocnić odporność, wybierzmy herbatę, która w składzie ma jagody bzu, porzeczki, rokitnika lub dzikiej róży. Właściwości pobudzające będzie mieć herbata z dodatkiem żeńszenia.

Co mówi nam zapach herbaty?



Pamiętajmy, że herbata, którą wąchamy i oglądamy w dużym pojemniku w sklepie, ma większe stężenie aromatu niż kilka gram tego samego gatunku zaparzonego w domu. Smak herbaty może też znacząco różnić się od jej zapachu, a woda, której używamy do parzenia, może go dodatkowo diametralnie zmienić. Dlatego najlepiej jest kupować mniejsze ilości różnych herbat na próbę i takim sposobem znaleźć swój ulubiony gatunek.

Jak odczytywać symbole na herbacie?



Na opakowaniu produktu z reguły znajdziemy litery, określające jakość herbaty:

S – SPECIAL – wskazuje na szlachetny gatunek herbaty,

F – FINE - bardzo cienko i starannie skręcana,

T - TIPPY - ze złotymi pączkami,

G - GOLDEN - z młodymi listkami i pączkami,

F - FLOWERY - z aromatem kwiatowym,

B - BROKEN – drobno liściasta,

O - ORANGE - od holenderskiego ,,Oranje’’ - nazwa dynastii królewskiej,

P - PEKOE - od chińskiego ,,pak-ho’’– bardzo delikatna.

Używanie tych skrótów nie jest jednak obowiązkowe. Początkowo służyły one opisowi towaru w obrotach giełdowych i hurtowych. Brak skrótu przy nazwie nie oznacza zatem, że herbata jest gorszej jakości.

Jak jakość kształtuje cenę?



Pamiętamy, że herbata jest surowcem drogim, dlatego jej cena w sklepie nie może być przesadnie niska. Te robione i zwijane ręcznie wymagają dodatkowej, czasochłonnej pracy. Za każdym razem, gdy ktoś kusi nas "wyjątkowym smakiem" w niezwykle atrakcyjnej cenie, należy uważnie przyjrzeć się temu, co kupujemy, jak to smakuje i jak się to ma do używanych w reklamie sloganów, takich jak "ręcznie selekcjonowane liście", "wieloletnia tradycja" czy "niepowtarzalny aromat".

Autor: Julia Popcowa – miłośniczka i kiperka herbat, od lat zajmuje się tematyką herbacianą. Przez 16 lat współwłaścicielka sieci sklepów herbacianych, autorka wielu artykułów w prasie branżowej i kobiecej na temat tradycji herbacianych, właściwości herbat, metod ich parzenia i podawania. Od 2014 roku współpracuje z marką Ahmad Tea London w charakterze eksperta.