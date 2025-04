Do przygotowania grzańca bezalkoholowego, jako bazy możesz użyć mocnej czarnej herbaty, wino bezalkoholowe (białe lub czerwone), piwo bezalkoholowe lub ulubiony sok owocowy np. jabłkowy, pomarańczowy, wiśniowy. Dodając do nich cynamon, goździki, kardamon, anyż, imbir i kardamon, nabiorą niesamowitego smaku. Grzaniec podawaj z cytryną, pomarańczą lub innymi owocami.

Aromatyczny i rozgrzewający grzaniec zrobisz z soku jabłkowego i pomarańczowego. Spokojnie mogą go popijać również dzieci. Świetnie sprawdzi się w okresach przeziębienia.

Składniki:

szklanka soku pomarańczowego,

szklanka soku jabłkowego,

2 laski cynamonu,

plaster pomarańczy,

plaster cytryny,

2 łyżki miodu.

Jak zrobić grzaniec bezalkoholowy jabłkowo-pomarańczowy?

Do garnka wlej sok pomarańczowy i jabłkowy. Zagotuj na wolnym ogniu przez około 2-3 minuty. Następnie dodaj kilka plasterków pomarańczy, cytryny oraz laski cynamonu. Gotuj jeszcze chwilę i zdejmij z ognia. Do lekko przestudzonego dodaj miód i wymieszaj.

Pyszny grzaniec zrobisz też z czarnej herbaty. Dla abstynentów i nie tylko.

Składniki:

250 ml wody,

2 łyżeczki czarnej liściastej herbaty lub torebkę,

laska cynamonu,

plasterek imbiru,

2 goździki,

1-2 plastry pomarańczy,

2 łyżki soku malinowego lub miodu.

Jak zrobić grzaniec bezalkoholowy z herbaty?

Wlej wodę do garnka i wsyp czarną herbatę. Gotuj ok. 3 minut. Następnie dodaj goździki, imbir i cynamon, zagotuj i odstaw na chwilę. Lekko przestudzony przelej przez sitko do szklanki, dodaj miód, cukier lub sok malinowy i włóż plasterek pomarańczy.

W chłodne, zimowe wieczory możesz też popijać grzańca na bazie wina bezalkoholowego.

Składniki:

2 szklanki półsłodkiego lub półwytrawnego bezalkoholowego wina czerwonego,

szklanka soku winogronowego lub malinowego,

3 laski cynamonu,

gwiazdka anyżowa,

szczypta pieprzu czarnego,

3 łyżki miodu

Jak zrobić grzaniec na czerwonym winie bezalkoholowym?

Do garnka wlej wino bezalkoholowe oraz sok winogronowy lub malinowy. Zagotuj na wolnym ogniu przez około 5 minut tak, aby nie dopuścić do wrzenia płynu. Dodaj laski cynamonu, gwiazdkę anyżową oraz pieprz. Gotuj jeszcze 2-3 minut. Grzaniec przelej do kieliszków i podaj z laską cynamonu oraz plasterkami pomarańczy.

fot. Grzaniec bezalkoholowy/Adobe Stock, Grafvision

Jeśli preferujesz grzane białe wino, na jego bazie też możesz przygotować aromatycznego, rozgrzewającego grzańca.

Składniki:

750 ml półsłodkiego lub półwytrawnego wina bezalkoholowego,

6 łyżeczek cukru trzcinowego lub białego,

2 plastry pomarańczy,

laska cynamonu,

2 gwiazdki anyżu,

4 goździki,

2 plasterki świeżego imbiru.

Jak zrobić grzaniec na białym winie bezalkoholowym?

Wlej wino do rondelka i dodaj pozostałe składniki. Jeśli wybrałaś wino półsłodkie, możesz wsypać mniej cukru. Gotuj na małym ogniu przez kilka minut. Pilnuj, aby się nie zagotowało. Gotowy napój przelej do szklanek.

Wypróbuj też pysznego grzańca na piwie bezalkoholowym. Błyskawicznie cię rozgrzeje.

Składniki:

butelka ciemnego piwa bezalkoholowego,

3 laski cynamonu,

gwiazdka anyżowa,

szczypta pieprzu,

sok z pomarańczy,

plasterki pomarańczy,

2-3 łyżki miodu lub cukru brązowego.

Jak zrobić grzaniec na piwie bezalkoholowym?

Do garnka wlej ciemne piwo bezalkoholowe. Dodaj wyciśnięty sok z pomarańczy oraz plasterki. Dopraw laskami cynamonu, gwiazdką anyżową oraz cukrem. Zagotuj całość przez około 5 minut. Tak przygotowany grzaniec podaj z kawałkami owoców lub laską cynamonu.

