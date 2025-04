Do grzanego piwa koniecznie dodaj sok malinowy lub miód, goździki, anyż czy kardamon, by korzenny zapach grzańca unosił się w domu. Piwo grzane smakuje wybornie i rozgrzewa w chłodne dni oraz działa antystresowo.

Grzane piwo, by było klasycznym grzańcem, musi być osłodzone sokiem malinowym lub miodem, okraszony przyprawami oraz plasterkiem pomarańczy. Pycha!

Składniki:

500 ml jasnego piwa,

kilka goździków,

gwiazdka anyżu,

kilka nasion kardamonu,

miód lub sok malinowy do smaku.

Sposób przygotowania:

Piwo przelej do rondelka, wrzuć do niego goździki i kardamon. Piwo na grzaniec podgrzewaj na małym ogniu, nie dopuszczając do jego zagotowania i zapienienia. Zestaw z ognia, wymieszaj z miodem lub syropem, rozlej do kubków. Udekoruj wedle uznania.

Jak zrobić grzańca z piwa? Najlepsza receptura zawiera w sobie żółtka, z których należy zrobić klasyczny kogel-mogel. Warto wypróbować ten przepis na grzańca, bo jest niezwykle słodki i aromatyczny.

Składniki:

500 ml jasnego piwa,

2 żółtka,

3 łyżki cukru,

po szczypcie zmielonego imbiru, cynamonu i goździków.

Sposób przygotowania:

Żółtka utrzyj z cukrem na gładką masę. Piwo wlej do rondelka, dodaj masę żółtkową, wymieszaj trzepaczką i następnie dodawaj przyprawy. Grzane piwo z jajkiem podgrzewaj stopniowo na średnim ogniu, nie dopuszczając do zagotowania.

Taka mieszanka jest idealna jako grzane piwo na przeziębienie. Potrafi wyleczyć nawet najgorsze infekcje oraz rozgrzać największych zmarzluchów.

Składniki:

500 ml jasnego piwa,

1 łyżka miodu.

Sposób wykonania:

Piwo podgrzej na małym ogniu tak, by nie doprowadzić do jego zagotowania. Gdy będzie ciepłe, odstaw rondel z ognia i dodaj łyżkę miodu. Wymieszaj i wlej do kufla.

Jak zrobić grzaniec z piwa oraz który gatunek będzie odpowiedni? Najlepiej będzie w tym wypadku kierować się własnymi preferencjami. Tak się składa, że by przygotować ten rozgrzewający trunek, nadają się wszystkie odmiany. Odpowiednie jest zatem piwo ciemne, jasne, smakowe bądź owocowe! Jednakże do grzanego piwa rekomendujemy te niepasteryzowane.

Grzaniec można przygotować również z piwa bezalkoholowego. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie powinny pić alkoholu, dla takich, które chcą z niego zrezygnować lub dla kobiet w ciąży. Przy okazji trzeciej grupy, rekomendujemy ci zapoznanie się z artykułem, dotyczących grzybów w ciąży.

Jeśli jesteś osobą, która dba o linię, to na pewno zainteresuje cię to, ile kalorii ma piwo. Tak samo przy robieniu grzańca, musisz wiedzieć, który gatunek jest najmniej kaloryczny. Wiele zależy od tego, czy piwo jest ciemne, czy jasne. Dla przykładu 0,5 l ciemnego piwa to 340 kcal, a tyle samo jasnego to już 245 kcal. Natomiast kaloryczność tego bezalkoholowego trunku o tej samej pojemności to 185 kcal.

Pamiętaj jednak, że za kaloryczność grzanego piwa w dużej mierze odpowiadają również dodatki oraz chmiel, słód oraz drożdże.

Artykuł na podstawie artykułu Renaty Materlińskiej w dwutygodniku „Przyjaciółka”. Pierwotnie opublikowany 07.01.2015 przez Weronikę Kwaśniak.

