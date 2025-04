Granat bogaty w witaminę C oraz taninę, która wspomaga trawienie, doskonale wpływa na nasze zdrowie. Reguluje przepływ krwi oraz wspomaga odchudzanie. Sok bezpośrednio wyciśnięty z granatu lub słodki syrop jest ciekawym dodatkiem do deserów. Sprawdź nasz przepisy na napoje z granatem!

Reklama

Jak obierać granat?

Granat dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i osuszamy ręcznikiem papierowym. Ostrym nożem odcinamy kawałek skórki granatu i odstawiamy na bok. Rozpoławiamy granat delikatnie na pół tak, aby nie uszkodzić pestek. Za pomocą noża przecinamy środek wzdłuż białych membran. Dzielimy na cząstki. Przekładamy do zimnej wody i cierpliwie separujemy pestki od membran. Następnie przelewamy przez sitko i odcedzamy resztki białej powłoki. Tak przygotowany granat jest gotowy do przygotowania soku, syropu lub sałatki z jego użyciem.

Sok z granatu: przepis

Oto składniki na sok z granatu:

5 główek owocu granatu

cukier do smaku

Jak zrobić sok z granatu?

Wcześniej wydrążone pestki granatu dokładnie oczyszczamy z resztek membran. Przelewamy pestki wodą przez sitko. Odcedzamy i odstawiamy na bok do obcieknięcia. Całość przekładamy do blendera. Miksujemy na wysokich obrotach przez około 30 sekund. Papkę oraz sok przelewamy przez sito do miski lub dzbanka. Za pomocą drewnianej łyżki przeciskamy miąższ z pestek tak, aby nie dostał się mętny sok. Tak przyrządzony sok z granatu dosładzamy do smaku i przelewamy do butelek. Schładzamy w lodówce lub przekładamy do formy na kostki lodu. Możemy je wykorzystać do przygotowania drinków oraz smoothie.

Syrop z granatu: przepis

Oto składniki na syrop z granatu:

5 szklanek soku z granatu

pół szklanki cukru

sok z połówki cytryny

Jak zrobić syrop z granatu?

Granat dokładnie obmywamy pod bieżąca wodą. Następnie osuszamy papierowym ręcznikiem. Wyciągamy wszystkie pestki i odcinamy za pomocą ostrego noża białe membranki. Następnie przekładamy pestki do blendera i miksujemy na wysokich obrotach przez około 30 sekund. Całość przeciskamy przez sitko i przelewamy sok do miski lub innego naczynia. Podgrzewamy cukier z sokiem z cytryny w garnku na małym ogniu i dolewamy stopniowo sok z granatu. Gotujemy przez około 30-40 minut. Tak przygotowany syrop z granatu doskonale komponuje się z deserami owocowymi oraz koktajlami.

Reklama

Zobacz inne przepisy na napoje