Dyniowe latte to popularna wersja napoju kawowego sprzedawanego na całym świecie w popularnych kawiarniach. Przyrządzany na bazie puree z dyni lub syropu dyniowego smakuje doskonale w towarzystwie cynamonu oraz innych przypraw korzennych. Możemy ją podawać zarówno z rozpuszczalną, jak i świeżo zmielona i zaparzoną kawą. Przygotuj w domu swoja dyniową latte i zaskocz znajomych!

Kawa z musem dyniowym

Oto składniki na kawę z musem dyniowym:

100 g dyni

szklanka mleka kokosowego lub krowiego

łyżeczka oleju kokosowego

przyprawa do piernika

szczypta cynamonu

łyżka miodu

kawa

śmietanka kremówka

Jak zrobić kawę z musem dyniowym?

Dynię obieramy ze skórki i gotujemy do miękkości w garnku z osolona wodą lub w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza. Po ostudzeniu mieszamy ze szklanką mleka kokosowego. Dosypujemy przyprawę do piernika, cynamon oraz wlewamy łyżkę miodu. Zaparzamy świeżo mieloną kawę lub wykorzystujemy metodę cold brew – parzenia na zimno. Wlewamy masę dyniową do szklanki i mieszamy razem z kawą. Następnie ubijamy śmietankę kremówkę ze szczyptą cukru na puszystą masę. Układamy na wierzch kawy i posypujemy przyprawą do piernika. Tak przygotowaną dyniową latte możemy podawać na ciepło z ulubionymi dodatkami.

Latte dyniowe

Oto składniki na dyniowe latte z cynamonem:

łyżeczka cukru

3 łyżki puree z dyni

szczypta przyprawy do piernika

szczypta cynamonu

pół szklanki zaparzonej kawy

pół szklanki mleka

Jak zrobić dyniowe latte z cynamonem?

Do szklanki wlewamy puree z dyni. Mieszamy z przyprawą do piernika oraz cynamonem. Zaparzamy świeżo mieloną kawę lub rozpuszczalną. Podgrzewamy mleko i wlewamy do niego kawę. Całość mieszamy i podajemy na ciepło. Tak przyrządzoną kawę dyniową możemy podawać z bitą śmietaną i laską cynamonu. Świetnie smakuje do ciast i deserów z jabłkami.

Kawa z syropem dyniowym

Oto składniki na kawę z syropem dyniowym:

Na przygotowanie syropu dyniowego:

szklanka wody

szklanka cukru

pół szklanki puree z dyni

4 laski cynamonu

3 łyżeczki startej gałki muszkatołowej

2 łyżeczki startego imbiru

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

2 łyżeczki mielonych goździków

¼ szklanki mleka skondensowanego

Dodatkowo świeżo zaparzona kawa i bita śmietana.

Jak zrobić kawę z syropem dyniowym?

Do przygotowania syropu dyniowego przygotowujemy duży garnek i wlewamy wodę. Następnie rozpuszczamy cukier. Gotujemy na małym ogniu do momentu, aż się rozpuści. Dodajemy cynamon, gałkę muszkatołową, starty imbir, ekstrakt waniliowy oraz mielone goździki. Gotujemy przez 10 minut na wolnym ogniu. Po uzyskaniu syropu odcedzamy zawartość. Przelewamy do pojemnika i studzimy. Do zaparzonej kawy dodajemy mleko skondensowane i syrop z dyni. Tak przyrządzoną kawę możemy udekorować dodatkowo bitą śmietaną i posypać pokruszonymi piernikami.

