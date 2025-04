Oto garść pomysłów na proste drinki z wódką smakową. Przygotujesz je w kilka chwil, często bez żadnych dodatkowych narzędzi. Zobacz, co warto podać gościom na imprezie, aby dopasować się do gustu wszystkich. Wykorzystaj do tego wódki smakowe oraz owocowe dodatki.

Do przygotowania tego drinka będziesz potrzebować między innymi wódki waniliowej i syropu bananowego. Gotowy trunek jest słodki, przez co będzie idealny dla osób, które nie przepadają za smakiem wódki.

Składniki:

20 ml wódki Absolut Vanilia,

15 ml Kahluy,

10 ml syropu Monin Coco,

10 ml syropu bananowego Monin,

15 ml mleka,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki dodaj do shakera. Wymieszaj dokładnie, potrząsając shakerem przez kilka minut. Następnie przelej drink do kieliszków. Udekoruj cynamonem i listkami mięty.

Wódki smakowe Soplica idealnie sprawdzają się jako alkoholowa baza wielu drinków. Z brzoskwiniowej wersji przygotujesz pyszny, orzeźwiający trunek, który sprawdzi się szczególnie podczas upalnych dni.

Składniki:

30 ml brzoskwiniowej Soplicy,

2 łyżki mieszanki owoców w zalewie,

10 ml likieru bananowego,

5 ml grenadiny,

20 ml soku jabłkowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki umieść w misie blendera, a następnie zmiksuj na gładki krem. Dodaj pokruszone kostki lodu, wymieszaj i rozlej do szklanek lub kieliszków. Udekoruj wedle uznania.

Ten drink przygotujesz na bazie wódki o łagodnym smaku czarnej porzeczki. Subtelny dodatek wiśniowego posmaku sprawi, że całość nabierze wieczorowego charakteru.

Składniki:

20 ml wódki Absolut Kurant,

20 ml Soplicy wiśniowej,

10 ml soku z limonki,

6 truskawek (świeżych lub mrożonych),

10 ml soku pomarańczowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wrzuć do misy blendera. Dodaj kostki lodu. Całość zmiksuj, a następnie przelej do kieliszków. Udekoruj listkami mięty lub kawałkami limonki.

Gruszkowe alkohole są bardzo popularne, jeśli chodzi o drinki z wódką smakową. Możesz z nich przyrządzić orzeźwiające trunki na każdą okazję.

Składniki:

50 ml wódki Absolut Pears,

10 ml syropu jabłkowego,

pół limonki,

2 łyżki cukru brązowego,

chlust Sprite'a.

Sposób przygotowania:

Limonki, cukier i syrop jabłkowy utrzyj w szklance muddlerem i zasyp kruszonym lodem. Dodaj wódkę i Sprite. Wymieszaj i rozlej do kieliszków. Wskazówka: zamiast wlewać wódkę bezpośrednio, można dodać do drinka miniaturową butelkę wódki.

Citronade to kolejny bardzo popularny drink. Przygotujesz go na bazie wódki cytrynowej oraz likieru blue curacao. Jego orzeźwiający smak sprawdza się niemal przy każdej okazji.

Składniki:

30 ml cytrynowej Soplicy,

20 ml Vermouth Bianco,

10 ml blue curacao,

10 ml soku z limonki,

sok winogronowy do uzupełnienia.

Sposób przygotowania:

Do wysokich szklanek rozlej po kolei wódkę, vermouth i blue curacao. Nie mieszaj. Dodaj sok z limonki oraz winogron. Uzupełnij kostkami lodu, dodaj słomkę i udekoruj wedle uznania.

Ruby Red to drink oparty na owocowych smakach. Dominuje tu grejpfrut, a także jabłko oraz pomarańcza. Podawaj go w eleganckim, niewielkim kieliszku z dodatkiem owocowej dekoracji.

Składniki:

30 ml wódki Absolut Ruby Red,

2 łyżki musu brzoskwiniowego,

10 ml Sour Apple,

10 ml blue curacao,

Sprite do uzupełnienia.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki – oprócz Sprite'a – wymieszaj w shakerze. Do kieliszków dodaj pokruszone kostki lodu i rozlej przygotowany drink. Następnie dodaj chlust Sprite'a.

Raspberry Mint to drink z wódką malinową z mocnym akcentem miętowym. Sprawdzi się w każdej okazji. Jest idealnie słodko-kwaśny i orzeźwiający.

Składniki:

30 ml malinowej Soplicy,

20 ml Sour Rhubard,

pół limonki,

4-5 liści mięty,

1 łyżka brązowego cukru,

chlust soku porzeczkowego.

Sposób przygotowania:

Limonki, cukier, miętę ugnieć muddlerem i zasyp kruszonym lodem. Dodaj Sour Rhubard i wódkę. Wymieszaj całość. Rozlej do kieliszków i dopełnij sokiem porzeczkowym.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.09.2017.

