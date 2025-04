Drinki z wódką na karnawał

Zobaczcie 10 przepisów na pyszne koktajle i drinki z wódką, które warto zaserwować na zabawie karnawałowej.

10 najlepszych drinków na bazie wódki:

Frostbite Pitcher

160 ml Grapefruit Vodka

240 ml Soku żurawinowego

240 ml Lemoniady

80 ml świeżego soku z cytryn

4 chlusty Angostura

Szkło: Kufel

Metoda: Budowany

Garnish: Świeże jagody i maliny

Wlej do kufla wszystkie składniki, dodaj świeże jagody i maliny, dosyp lodu do pełna. Całość delikatnie zamieszaj.

Bloody Mary

20 ml wódki

20 ml Lime Vodka

10 ml świeżego soku z cytryny

3 krople sosu Tabasko

2 chlusty Sosu Worchester

Pieprz i Sól

80 ml soku z pomidorów

Szkło: lód

Metoda: szejkowanie

Garnish: Łodyga selera

Wlej do szejkera 20 ml wódki, 20 ml Lime Vodka, 10 ml świeżego soku z cytryny, 3 krople sosu Tabasko, 2 chlusty Sosu Worchester oraz 80 ml soku z pomidorów. Dodaj szczyptę pieprzu i soli. Wsyp lód , a następnie całość wyszejkuj. Przelej przez sitko do kieliszków i udekoruj łodygą selera.

Hot Tuli

40 ml Redberry Vodka

2 łyżeczki cukru

1 chlust Angostura Bitters

120 ml gorącego soku jabłkowego

Szkło: Toddy

Metoda: Budowany

Garnish: Laska cynamonu lub plasterek pomarańczy

Do wysokiej szklanki wypełnionej gorącym sokiem jabłkowym wlej po kolei wszystkie składniki i zamieszaj.

Redberry Manhattan

40 ml Redberry Vodka

1 chlust likieru jeżynowego

1 chlust soku jabłkowego

Szkło: kieliszek koktajlowy

Dekoracja: plasterek jabłka i jeżyna

Do kieliszka koktajlowego wlej Redberry Vodka, likier jeżynowy i sok jabłkowy. Delikatnie wymieszaj, udekoruj plasterkiem jabłka i jeżyną.

Grapefruit Julep

40 ml Grapefruit Vodka

5 ml świeżego soku z różowego grejpfruta

5 ml świeżego soku z limonki

15 ml syropu miodowego*

5 ml świeżego soku z granatu

1 gałązka świeżej mięty

Szkło: wysoka szklanka

Dekoracja: gałązka mięty

Do wysokiej szklanki wlej Grapefruit Vodka i sok z granatu, wrzuć mięte i delikatnie ugnieć. Dodaj lód i pozostałe składniki. Zamieszaj i udekoruj gałązką mięty.

*zmieszany miód z wodą w proporcjach 1:2

Ginger Snap

40 ml Blackcurrant Vodka

20 ml świeżego soku z limonki

60 ml soku jabłkowego

20 ml syropu miodowego*

1 cm świeżego imbiru

Szkło: wysoka szklanka

Dekoracja: czerwona porzeczka i imbir

Do wysokiej szklanki wlej Vodka i syrop miodowy, wrzuć imbir i delikatnie ugnieć. Dodaj lód i pozostałe składniki. Zamieszaj i udekoruj plasterkiem imbiru i gałązką czerwonej porzeczki.

*zmieszany miód z wodą w proporcjach 1:2

Lime Vodka & Cola

40 ml Lime Vodka

120 ml coli

Szkło: copa (lub duży kieliszek do wina)

Garnish: limonka

Do kieliszka typu copa (lub dużego kieliszka do wina) wlej 40 ml Lime Vodka oraz 120 ml coli. Dosyp lodu do pełna. Udekoruj świeżą limonką.

Craneberry Vodka&Lemonade

40 ml Cranberry Vodka

120 ml lemoniady

Szkło: copa lub duży kieliszek do wina)

Metoda: mieszany

Garnish: żurawiny, maliny i świeże owoce leśne

Do kieliszka typu copa (lub dużego kieliszka do wina) wlej 40 ml Cranberry Vodka i 120 ml lemoniady. Dodaj świeżą żurawinę, maliny i owoce leśne.

Mango Kulta

40 ml Mango Vodka

60 ml Soku jabłkowego

60 ml 7UP®/Sprite®

Szkło: Highball

Metoda: Budowany

Garnish: Ćwiartka limonki

Do wysokiej szklanki wypełnionej lodem wlej po kolei wszystkie składniki, zamieszaj i udekoruj limonką.

Blackcurrant Breeze

40 ml Blackcurrant Vodka

60 ml soku żurawinowego

60 ml soku grejpfrutowego

Szkło: Highball

Metoda: Budowany

Garnish: ćwiartka limonki

O wysokiej szklanki wypełnionej lodem wlej po kolei wszystkie składniki, zamieszaj i udekoruj limonką.

Drinki wykonane zostały z użyciem alkoholu Finlandia® Vodka

