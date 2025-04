Aby przygotować drinki z syropami, musisz wiedzieć, z jakich proporcji korzystać, aby gotowy trunek nie był za słodki ani za gęsty. Drinki powinny być lekkie i pasować do podawanych przekąsek. Zobacz, jakie drinki możesz przygotować w domu - wystarczy tylko shaker i muddler (albo moździerz). Jeśli chodzi o syropy, możesz sięgnąć po marki barmańskie, np. Monin, lub wykorzystać syropy dostępne w marketach.

Ten prosty do przygotowania drink przypomina nieco tradycyjne cuba libre. Drinki z rumem cieszą się ogromną popularnością - możesz przygotować je w wersji słodkiej lub kwaśnej.

Składniki:

40 ml rumu light,

20 ml syropu kokosowego,

20 ml Passion Fruit Purée Funkin,

kilka cząstek limonki,

Coca Cola jako uzupełnienie.

Sposób przygotowania:

Syrop, purée i limonki ugnieć muddlerem, przełóż do szklanki i zasyp kruszonym lodem. Następnie dolej rum i colę. Nie mieszaj. Podawaj w wysokich szklankach z miętową dekorację. Do szklanki możesz też dodać kilka kostek lodu w całości.

fot. Drinki z syropami: nicolita/Adobe Stock, Sunny Forest

Syrop waniliowy to wprawdzie dość niepopularny dodatek do drinków, kojarzony raczej z kawą smakową. Okazuje się jednak, że to doskonały składnik słodkich, imprezowych trunków.

Składniki:

40 ml wódki czystej,

20 ml syropu Monin Wanilia,

10 ml syropu Monin Brzoskwinia,

20 ml soku z cytryny,

60 ml soku grapefruitowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wrzuć do shakera. Dokładnie mieszaj przez ok. 3 minuty, a następnie od razu przelej do szklanki. Udekoruj wedle uznania, np. plastrami grejpfruta i świeżym tymiankiem.

fot. Drinki z syropami Monin/Adobe Stock, weyo

Smak cynamonowy kojarzy się z piernikami, kawą albo szarlotką, tymczasem możesz także dodać go do drinka. Będzie to świetna propozycja podczas jesienno-zimowych spotkań. Cynamon przyjemnie rozgrzewa.

Składniki:

40 ml rumu light,

20 ml syropu cynamonowego,

20 ml soku z limonki,

20 ml Passion Fruit Purée Funkin,

kilka plasterków pomarańczy,

Sprite do uzupełnienia.

Sposób przygotowania:

Syrop i purée ugnieć muddlerem. Przełóż do szklanki i zasyp kruszonym lodem. Dodaj pokrojone w plasterki pomarańcze i kilka kostek lodu w całości. Dolej sok z limonki, rum i uzupełnij całość Spritem.

fot. Drinki z syropem Monin/Adobe Stock, julijadmi

Syrop lub likier amaretto to doskonały dodatek do drinków na imprezę. Sprawdzi się u fanów smaku marcepanu. Z dodatkiem truskawki stworzy niezwykłe, idealnie słodkie połączenie.

Składniki:

40 ml wódki czystej,

20 ml syropu truskawkowego,

10 ml syropu Monin Amaretto,

20 ml soku z cytryny,

świeże lub mrożone truskawki,

80 ml soku pomarańczowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki poza truskawkami przełóż do shakera i energicznie potrząsaj przez ok. 3 minuty. Następnie przelej zawartość do wysokiej szklanki. Dodaj kostki lodu i truskawki.

fot. Drinki z syropami smakowymi/Adobe Stock, Agnes

Dla fanów prawdziwej słodkości poleca się syrop karmelowy albo toffee. Idealnie łączy się z likierami, wódką, a także kolorowymi alkoholami, takimi jak whisky czy tequila. W połączeniu z sokami owocowymi zyska lekko kwaskowaty, łagodzący posmak.

Składniki:

40 ml tequili,

20 ml syropu Monin Toffee,

10 ml soku cytrynowego,

10 ml soku gruszkowego,

pokruszony.

Sposób przygotowania:

Do szklanki dodaj pokruszony lód, wypełniając od 3/4 kieliszka. Pozostałe składniki przełóż do shakera i mocno wstrząsaj przez kilka chwil. Przelej zawartość do szklanki. Udekoruj wedle uznania.

fot. Drinki z syropami/Adobe Stock, fudio

