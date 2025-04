Drinki z różowym winem musującym - 5 przepisów!

Różowe wino musujące to świetna baza wielu wyśmienitych koktajli. Poznaj 5 przepisów na kobiece drinki, które zrobisz z jego dodatkiem!



Ciekawostka! Drinki z winem musującym lub szampanem szybciej uderzają do głowy, a to za sprawą bąbelków, które przyspieszają wchłanianie się alkoholu!



Ze względu na swój owocowy smak, różowe wino musujące szczególnym powodzeniem cieszy się wśród kobiet! Świetnie komponuje się z delikatnym smakiem białych łagodnych serów oraz owocami, doskonale łączy się także z sokami jako baza do orzeźwiających drinków. Zarówno różowe wino w wersji sote, jak i koktajle przygotowane na jego podstawie, można podawać do lekkich deserów, sorbetów, czy owocowych sałatek.

Drinki na bazie różowego wina musującego są bardzo aromatyczne, zachwycają delikatnym kolorem, a co najważniejsze, są banalnie proste do wykonania w domu!

Poznaj 5 przepisów na drinki z różowym winem musującym!

1. Limonkowe Luxury Mojito

Fot. Fotolia



Składniki:



50 ml jasnego rumu

pół limonki

kilka listków mięty

2 łyżeczki brązowego cukru

kruszony lód

różowe wino musujące do dopełnienia

Wykonanie:

Limonkę kroimy na kawałki, zasypujemy ją brązowym cukrem i zostawiamy na chwilę (puści sok). Dodajemy miętę i kruszony lód. Wlewamy rum i mieszamy. Całość dopełniamy winem musującym (nie mieszamy). Ozdabiamy listkiem mięty lub kolorową słomką.

2. Porzeczkowy Kir Royal

Fot. Fotolia

Składniki:



20 ml syropu porzeczkowego

różowe wino musujące do dopełnienia

cukier do ozdoby

Wykonanie:



Przygotuj twa małe talerzyki. Na jeden wylej odrobinę syropu porzeczkowego, na drugi wysyp trochę cukru. Weź kieliszek, zamocz jego brzegi najpierw w syropie potem w cukrze (powinien się przykleić), a potem pozostaw do wyschnięcia. Do kieliszka wlej 20 ml syropu porzeczkowego i uzupełnij go schłodzonym różowym winem musującym.

3. Grejpfrutowy Pink Rose

Fot. Fotolia

Składniki:



pół szklanki soku grejpfrutowego

różowy grejpfrut

listki mięty

syrop malinowy

1 kieliszek wódki

różowe wino musujące

Wykonanie:



2 łyżki syropu malinowego mieszamy z pół szklanki soku grejpfrutowego. Dodajemy 1 kieliszek wódki i ponownie mieszamy. Dolewamy do dopełnienia schłodzonego różowego wina musującego (nie mieszamy). Ozdabiamy listkami mięty, cząstkami grejpfruta i jego otartą skórką.

4. Pomarańczowa Mimosa

Fot. Fotolia

Składniki:



80 ml różowego wina musującego

40 ml soku z pomarańczy (najlepiej świeżo wyciśniętego)

lód

plasterek pomarańczy

Wykonanie:



Do szklanki wlewamy sok pomarańczowy, dodajemy lód i dopełniamy schłodzonym winem musującym. Delikatnie mieszamy. Ozdabiamy cząstką plasterka pomarańczy.

5. Brzoskwiniowy Bellini

Fot. Fotolia

Składniki:



30 ml soku brzoskwiniowego

90 ml różowego szampana

cukier puder

1 brzoskwinia lub nektarynka

listek mięty

Wykonanie:



Nektarynkę lub brzoskwinię dzielimy na cząstki i wkładamy do szklanki (brzoskwini trzeba zdjąć wcześniej meszkowatą skórkę). Wlewamy sok brzoskwiniowy do kieliszka i ostrożnie uzupełniamy winem musującym. Delikatnie mieszamy. Ozdabiamy listkiem mięty.

