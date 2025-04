Martini jest wprawdzie marką, jednak bardzo często utożsamia się je z rodzajem alkoholu, który jest połączeniem wermutu i ginu. Ma słodki, delikatny smak. Drinki z martini zawsze należy podawać schłodzone i popijać od razu, nie czekać, aż lód się rozpuści.

Aby drinki z martini były odpowiednio schłodzone, przed zrobieniem drinka, kieliszek do martini wypełnij kostkami lodu i poczekaj, aż przynajmniej częściowo się on rozpuści. Następnie wylej wodę z lodem. Dopiero wówczas możesz do środka wlewać alkohol.

Spis treści:

Składniki:

60 ml martini,

60 ml prosecco,

sok z limonki,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj w shakerze alkohol z sokiem z limonki. Przelej do szklanki z lodem.

Składniki:

70 ml bourbon whisky,

40 ml martini,

2 wisienki koktajlowe,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Do schłodzonego kieliszka wrzuć kilka kostek lodu. Zalej lód whisky oraz wermutem, zamieszaj. Dodaj wisienkę koktajlową, możesz wykorzystać ją także do dekoracji.

fot. Drinki z martini: Koktajl Manhattan/Adobe Stock, Gecko Studio

Składniki:

40 ml czerwonego martini,

kilka kropel bittera pomarańczowego,

30 ml wody gazowanej,

kruszony lód.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki umieść a shakerze, dokładnie wymieszaj.

fot. Drinki z martini: Martini Americano/Adobe Stock, 5ph

Składniki:

50 ml martini,

50 ml soku ananasowego,

lód.

Sposób przygotowania:

Do kieliszka do martini wlej alkohol i sok ananasowy i dokładnie wymieszaj (możesz użyć shakera). Dodaj lód.

fot. Drinki z martini: Pineapple Martini/Adobe Stock, maxandrew

Składniki:

60 ml czerwonego martini,

60 ml soku jabłkowego,

lód.

Sposób przygotowania:

W kieliszku umieść lód, wlej alkohol i świeżo wyciskany sok jabłkowy. Wymieszaj.

fot. Drinki z martini: Apple Martini/Adobe Stock, maxandrew

Składniki:

60 ml ginu,

10 ml wytrawnego wermutu,

kostki lodu,

oliwka.

Sposób przygotowania:

Gin i alkohol przelej do szklanki lub shakera, dodaj lód i wymieszaj. Zawartość przelej do schłodzonego kieliszka, dodaj oliwkę lub skórkę z cytryny.

fot. Drinki z martini: Dry Martini/Adobe Stock, Mayatnikstudio

Składniki:

40 ml czystej wódki,

20 ml wytrawnego martini,

10 ml syropu cukrowego,

30 ml soku z truskawek,

lód.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki umieść w shakerze i dokładnie zamieszaj. Podawaj w schłodzonym kieliszku.

Składniki:

60 ml ginu,

10 ml słodkiego wermutu,

10 ml wytrawnego wermutu,

kostki lodu,

skórka cytryny do dekoracji.

Sposób przygotowania:

W szklance umieść lód, dodaj wytrawny i słodki wermut. Wymieszaj, przelej do schłodzonego kieliszka. Udekoruj skórką cytrynową.

fot. Drinki z martini: Knickerbocker/Adobe Stock, New Africa

Vesper martini, czyli koktajl Jamesa Bonda, przygotujesz z zaledwie 3 składników.

Składniki:

60 ml ginu,

20 ml wódki,

10 ml wytrawnego martini.

Sposób przygotowania:

Alkohole umieść w shakerze wypełnionym lodem i dokładnie zamieszaj. Serwuj w dobrze schłodzonym kieliszku, podawaj ozdobiony skórką z cytryny.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 04.12.2020.

