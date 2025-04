Recepta na kolorowe drinki na sylwestra jest prosta. Jeśli do przekąsek, ciepłych dań oraz słodkości chcesz dodać ciekawe imprezowe trunki, wykorzystaj soki owocowe, kolorowe alkohole oraz dodatki w postaci kostek lodu czy plasterków cytrusów. Jak przygotować drinki na sylwestra i karnawał?

Likier melonowy jest słodki, dzięki czemu dopełni smak każdego kobiecego drinka. Możesz podawać go samodzielnie albo wykorzystać do przygotowania orzeźwiającego trunku.

Składniki:

15 ml likieru melonowego,

60 ml soku z cytryny,

30 ml tequili,

kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Do shakera włóż kilka kostek lodu. Wlej likier, sok z cytryny i tequilę. Wszystko razem wymieszaj, energicznie potrząsając shakerem. Wlej do wysokiego kieliszka. Możesz udekorować listkami świeżej mięty.

fot. Drinki na sylwestra: melonowy drink/Adobe Stock, vanillaechoes

Pyszny poncz to świetna propozycja na imprezę. Możesz przygotować go w wersji klasycznej lub bezalkoholowej. To doskonała propozycja także na chłodny, zimowy wieczór.

Składniki:

litr soku jabłkowego,

1,5 szklanki soku ananasowego,

1,5 szklanki soku pomarańczowego,

sok wyciśnięty z dużej cytryny,

litr piwa imbirowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie bezalkoholowe składniki wymieszaj i dobrze schłodź. Możesz na tym poprzestać, wówczas wyciągnij poncz ok. 30 minut przed podaniem z lodówki. Jeśli chcesz dodatek alkoholowy, po wyjęciu ponczu z lodówki dolej litr piwa imbirowego. Rozlej do szklaneczek, udekoruj plasterkami pomarańczy i cytryny.

fot. Drinki na sylwestra i karnawał: owocowy poncz/Adobe Stock, Alexander Raths

Drinki z dodatkiem pomarańczowego soku idealnie orzeźwiają i są lekką propozycją na każdą okazję. Przygotujesz go raz-dwa z niewielkiej ilości składników. To świetny pomysł na lekkie i proste drinki na imprezę.

Składniki:

20 ml likieru brzoskwiniowego,

20 ml wódki,

60 ml soku z cytryny lu syropu cytrynowego,

gęsty sok pomarańczowy.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj w shakerze likier, wódkę i syrop cytrynowy. Przelej do wysokiej szklanki lub kieliszka, dodaj kostki lodu. Dopełnij sokiem pomarańczowym. Możesz udekorować plasterkiem pomarańczy.

Drinki na wódce smakowej

fot. Drinki na sylwestra/Adobe Stock, smspsy

Whiskey to bardzo popularna baza drinków. Dobrze smakuje z colą, napojami typu Sprite, a także z sokiem jabłkowym. W tej wersji występuje z dodatkiem miodu i pomarańczy. Whiskey może być doskonałą bazą do drinków z syropami.

Składniki:

20 ml likieru Triple Sec,

30 ml whiskey,

20 ml syropu pomarańczowego,

łyżeczka miodu,

sok pomarańczowy.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą w shakerze, dobrze nim potrząsając. Do szklanki wrzuć kilka kostek lodu oraz plastry pomarańczy. Przelej gotową mieszankę.

fot. Drinki na sylwestra i karnawał: whiskey/Adobe Stock, k8most

Drinki z martini to lekka, szybka propozycja na imprezowy trunek. Doskonale smakuje zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Ten drink lubi towarzystwo plasterków pomarańczy oraz oliwek.

Składniki:

60 ml wermutu rosso,

cukier,

sprite.

Sposób przygotowania:

Brzeg kieliszka do martini zamocz w wodzie i obtocz w cukrze. Wermut i sprite wlej do kieliszka i lekko wymieszaj. Podawaj z kostkami lodu albo mocno schłodzone w lodówce.

fot. Drinki na imprezę/Adobe Stock, Yulia Furman

Na podstawie artykułu Ireny Piotrak, opublikowanego pierwotnie 18.01.2013.

