Drinki przyrządzane na bazie soków owocowych to jedne z najbardziej lubianych trunków. Połączone z whisky lub z tequilą tworzą smaczne kompozycje smakowe takie jak klasyczny Manhattan lub Tequila Sunrise. Zobacz jak przygotować domową grenadinę oraz inne drinki, które zachwycą gości na przyjęciach i spotkaniach rodzinnych!

Grenadina

Oto składniki na grenadinę:

2 szklanki soku wyciśniętego z granatu

szklanka cukru

2 łyżki melasy lub miodu

3 łyżki wody różanej

Jak zrobić grenadinę?

W dużym garnku podgrzewamy sok z granatu przez około 4 minuty. Wsypujemy cukier i delikatnie mieszamy do rozpuszczenia. Gotujemy przez kolejne 4 minuty do uzyskania gęstego syropu. Wlewamy melasę oraz wodę różaną. Tak przygotowany syrop grenadina możemy wykorzystać do przygotowania różnych drinków.

Drinki z whisky

Oto składniki na drinka z whisky:

Manhattan

40 ml whisky

łyżeczka wermutu

łyżeczka angostury (wódki)

Jak zrobić drinka z whisky?

Wszystkie składniki wlewamy do shakera i dokładnie wstrząsamy. Dodajemy kostki lodu i kruszymy. tak przygotowany drink serwujemy z kandyzowana wiśnią.

Drinki z tequilą

Oto składniki na drinka z tequilą:

Tequila Sunrise

40 ml tequili

100 ml soku pomarańczowego ( najlepiej wyciskanego)

50 ml grenadiny

mięta do ozdoby

Jak zrobić drinka z tequilą?

Wyciskamy sok z 2 pomarańczy - możemy też zastąpić je dobrej jakości sokiem z kartonu. Następnie wlewamy do shakera tequilę i grenadinę. Dokładnie wstrząsamy i dodajemy kruszony lód. Przelewamy drink do szklanki i dekorujemy świeżą miętą oraz plastrami pomarańczy.

