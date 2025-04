Październik to idealna pora na sporządzenie domowego wina z ciemnych winogron. Przygotowanie tego trunku wymaga nieco więcej pracy niż produkcja wina z jasnych winogron. Warto jednak pokusić się o zrobienie go samodzielnie. Potrzebny jest tzw. balon z rurką fermentacyjną, 10 kg ciemnych winogron, 3 litry wody, 0,7 kg cukru - powstanie wino o mocy 10%. Proces fermentacji trwa około 6 tygodni.

Nic tak nie ucieszy, jak domowe wino z ciemnych winogron. Poza tym taki domowy przysmak zawsze będzie dobrą okazją do zaproszenia kilkorga przyjaciół i wspólnego raczenia się smakiem domowego wina.

Jeżeli mamy do dyspozycji typowo winne odmiany winogron, można spróbować zrobić wino gronowe, czyli bez dodatku wody. Jego smak będzie bogatszy i nieco głębszy niż tego z dodatkiem wody. Wszystko zależy jednak od ilości i jakości posiadanych owoców i od tego, ile wina chcemy uzyskać.

Jak zrobić wino owocowe domowej roboty?

Poniżej przedstawiamy przepis na domowe wino z ciemnych winogron według tradycyjnej metody.

Należy pamiętać, że moc wina regulujemy za pomocą łączenia odpowiedniej ilości winogron i cukru.

Wino z winogron: ile procent w winie?

Przede wszystkim należy ustalić, czy chcemy otrzymać wysokoprocentowy trunek, czy nieco słabszy.

Proporcje mogą rozkładać się następująco: do przyrządzenia 10 litrów wina 10% potrzeba 10,5 kg owoców, 3 litry wody i 0,7 kg cukru, natomiast do uzyskania takiej samej ilości wina 18% potrzeba już 12 kg owoców i 2,3 kg cukru i zero wody.

Cukier można zastąpić rodzynkami z założeniem, że zawartość cukru w rodzynkach to 50%, czyli zamiast 1kg cukru można dodać 2 kg rodzynek.

Od czego zacząć przygotowanie domowego wina?

Oczywiście od skompletowania składników i potrzebnych przyrządów. Jeżeli chodzi o naczynie, to na pewno niezbędny jest tzw. balon z rurką fermentacyjną. Można go kupić nawet przez Internet, to chyba najłatwiejsza i najwygodniejsza droga - produkt zostanie dowieziony do domu.

Jeżeli już mamy w czym zrobić nasze domowe wino, pora pomyśleć nad tym, jak je przygotować.

Przepis na domowe wino z winogron 10%:

Składniki:

10 kg ciemnego winogrona

3 litry wody

0,7 kg cukru

Opcjonalnie drożdże fermentacyjne

Sposób przygotowania domowego wina:

