Składniki: 75 dkg dojrzałych wiśni, ¾ l spirytusu (95˚), 75 dkg cukru, ¼ l wody.

Wiśnie (wraz z pestkami) zalej w szklanym naczyniu spirytusem, szczelnie zakorkuj i maceruj przez tydzień, codziennie wstrząsając zawartość naczynia.

Po tym czasie zlej płyn znad wiśni przez lejek z watą do innego naczynia, a wiśnie zasyp cukrem, z którym wymieszaj je przez wstrząsanie naczyniem. Naczynie z wiśniami i cukrem pozostaw zakorkowane w ciepłym pomieszczeniu (możesz pozostawić na słońcu) na 2-3 tygodni, aż do rozpuszczenia się cukru, co kilka dni mieszaj przez wstrząsanie naczyniem.

Powstały syrop zlej znad wiśni przez lejek z watą do naczynia z poprzednio odlanym ekstraktem spirytusowym. Pozostałe wiśnie zalej zagrzaną połową wody podanej w proporcji, wymieszaj przez wstrząsanie, w celu obmycia wiśni z syropu i resztek cukru, oraz zlej płyn przez lejek z watą do poprzednio odlanego ekstraktu i syropu. Wymywanie wiśni powtórz, zużywając resztę wody.

Połączone płyny pozostaw w spokoju na 2-3 tygodnie do sklarowania, po czym zlej likier znad powstałego osadu przez lejek z watą do butelek, w których ma być przechowany.