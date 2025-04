Przepis na cydr nie jest skomplikowany - wystarczą jabłka, drożdże specjalistyczne i pożywka dla drożdży. Od wina jabłkowego odróżnia go m.in. to, że nie jest doprawiany cukrem. Ma również mniejszą zawartość alkoholu, która może się wahać od 1,5% do 7%, a tym samym jest o wiele mniej kaloryczny od wina jabłkowego - 100 ml cydru ma około 35 kcal, a 100 ml wina około 45 kcal. Cydr może być niegazowany lub z bąbelkami.

Kolor i aromat cydru, zależy przede wszystkim od gatunku wykorzystanych jabłek - najlepiej jest pomieszać kilka z nich - słodkie z kwaśnymi.

Spis treści:

Podstawą idealnego cydru jest mieszanka różnych odmian jabłek - najlepiej, jeśli przewagą są jabłka słodkie.

Składniki:

10 kg jabłek,

drożdże specjalistyczne do cydru,

pożywka dla drożdży.

Sposób przygotowania:

Jabłka pokrój na mniejsze kawałki i wyciśnij z nich sok w sokowirówce. Sok przelej do balonu, dodaj przygotowaną matkę drożdżową (przepis na opakowaniu) i pożywkę dla drożdży. Po 2 tygodniach zlej sok (po tym czasie powinien już przestać pracować) i pozostaw w chłodnym miejscu przez około 3 tygodnie. Po upływie tego czasu przelej alkohol do butelek. Domowego cydru nie powinno się przechowywać dłużej niż rok.

Jeżeli chcesz, by cydr był musujący, do każdej butelki dodaj odrobinę cukru lub glukozy krystalicznej - 1 łyżeczka na półlitrową butelkę.

Składniki:

10 litrów soku jabłkowego niefiltrowanego,

drożdże do cydru.

Sposób przygotowania:

Rozpuść drożdże w lekko podgrzanym soku jabłkowym. Wymieszaj i odstaw do wytworzenia się bąbelków na powierzchni soku. Sok jabłkowy przelej do balona i dodaj do niego drożdże. Całość zamknij szczelnie korkiem z rurką fermentacyjną i odstaw w ciepłe miejsce. Po 2-3 tygodniach (aż sok przestanie pracować) gotowy cydr przelej do butelek. Odstaw w chłodne miejsce na około 3 tygodnie. Gotowy cydr musujący najlepiej smakuje mocno schłodzony.

Składniki:

10 kg jabłek,

4 kawałki kory cynamonowej,

6-8 goździków.

Sposób przygotowania:

Jabłka pokrój na ćwiartki i wyciśnij z nich sok w sokowirówce. Sok przelej do balonu, dodaj przygotowaną matkę drożdżową (przepis na opakowaniu) i pożywkę dla drożdży. Dorzuć korę cynamonową i goździki. Po około 2 tygodniach przefiltruj sok i pozostaw w chłodnym miejscu przez 3 tygodnie. Cydr przelej do butelek.

