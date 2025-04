Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez aromatycznej kawy. To już nie tylko forma pobudzenia organizmu przed pracą, ale nasz codzienny rytuał. Latem zdecydowanie królują mrożone kawy z mlekiem, słodkimi syropami i bitą śmietaną na wierzchu, ale czy próbowałaś wakacyjnej edycji espresso? Początkowo ten pomysł może wydawać się dziwny, ale smakuje naprawdę obłędnie.

Reklama

Spis treści:

Mleko bez wątpienia jest najpopularniejszym dodatkiem do kawy. Dzisiaj możemy przebierać w jego rozmaitych wersjach, od pozbawionego laktozy, przez skondensowane, po wegańskie napoje roślinne. Niedawno hitem lata stała się kawa z dodatkiem toniku i świeżych owoców lub ziół na wierzchu, czyli orzeźwiające tonic espresso. Teraz przyszedł czas na kolejny eksperyment, czyli wykorzystanie świeżego, wyciskanego soku z pomarańczy zamiast mleka.

Taka opcja jest zdecydowanie zdrowsza, ponieważ już z samego rana serwuje nam porządną porcję witamin, a przy okazji skutecznie gasi pragnienie. Kawa dzięki zwartości kofeiny pobudza i wspomaga koncentrację, a zawarta w soku pomarańczowym witamina C wzmacnia układ odpornościowy. Przy okazji sok z pomarańczy jest bogatym źródłem potasu, czyli niezbędnym składniku podczas upałów.

Jeśli nie chcesz przepłacać za kawę na mieście, spokojnie możesz wykonać ją sama w domu. Wystarczy sięgnąć po kilka świeżych owoców pomarańczy, ekspres do kawy i kostki lodu.

Przepis na orange espresso

1. Wrzuć kostki lodu do wysokiej szklanki.

2. Wlej do szklanki 60 ml świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego.

3. Możesz opcjonalnie dodać odrobinę wody gazowanej lub toniku, aby uzyskać orzeźwiające bąbelki.

4. Do mikstury dodaj 2 porcje espresso (też około 60 ml, aby uzyskać efekt pół na pół).

5. Możesz udekorować swoją szklankę plasterkiem pomarańczy lub miętą, aby wyglądała jeszcze bardziej apetycznie.

Jeśli postąpisz zgodnie z instrukcją i będziesz dolewać gorące espresso bardzo powoli i ostrożnie, twój napój uzyska zaskakujące, dwukolorowe warstwy. Wtedy wystarczy już tylko zrobić mu zdjęcie na balkonie i pochwalić się nim w mediach społecznościowych.

Reklama

Czytaj także:

Nie pij takiej wody w trakcie upałów. Specjaliści ostrzegają przed niebezpiecznym nawykiem

To, że kawa wypłukuje magnez z organizmu to mit

Kawa z kurkumą smakuje wyjątkowo, a na dodatek może wzmocnić twoje ciało i umysł